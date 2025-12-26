- Crescimento
Negociações:
8
Negociações com lucro:
2 (25.00%)
Negociações com perda:
6 (75.00%)
Melhor negociação:
2.48 USD
Pior negociação:
-43.15 USD
Lucro bruto:
4.47 USD (4 459 pips)
Perda bruta:
-118.05 USD (82 771 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
2 (4.47 USD)
Máximo lucro consecutivo:
4.47 USD (2)
Índice de Sharpe:
-0.86
Atividade de negociação:
1.58%
Depósito máximo carregado:
23.20%
Último negócio:
9 horas atrás
Negociações por semana:
8
Tempo médio de espera:
14 minutos
Fator de recuperação:
-1.00
Negociações longas:
2 (25.00%)
Negociações curtas:
6 (75.00%)
Fator de lucro:
0.04
Valor esperado:
-14.20 USD
Lucro médio:
2.24 USD
Perda média:
-19.68 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-112.27 USD)
Máxima perda consecutiva:
-112.27 USD (5)
Crescimento mensal:
-45.43%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
113.58 USD
Máximo:
113.58 USD (45.43%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
45.43% (113.58 USD)
Pelo Capital Líquido:
21.14% (52.61 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|-114
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|-78K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +2.48 USD
Pior negociação: -43 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +4.47 USD
Máxima perda consecutiva: -112.27 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real7" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|4.38 × 86
|
FxPro-MT5
|14.00 × 3
|
Exness-MT5Real3
|15.57 × 205
|
ICMarketsEU-MT5-2
|22.70 × 90
|
ICMarketsSC-MT5
|27.89 × 112
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
-45%
0
0
USD
USD
286
USD
USD
1
0%
8
25%
2%
0.03
-14.20
USD
USD
45%
1:500