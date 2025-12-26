- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
2 (25.00%)
Loss Trade:
6 (75.00%)
Best Trade:
2.48 USD
Worst Trade:
-43.15 USD
Profitto lordo:
4.47 USD (4 459 pips)
Perdita lorda:
-118.05 USD (82 771 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (4.47 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4.47 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.86
Attività di trading:
1.58%
Massimo carico di deposito:
23.20%
Ultimo trade:
6 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
14 minuti
Fattore di recupero:
-1.00
Long Trade:
2 (25.00%)
Short Trade:
6 (75.00%)
Fattore di profitto:
0.04
Profitto previsto:
-14.20 USD
Profitto medio:
2.24 USD
Perdita media:
-19.68 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-112.27 USD)
Massima perdita consecutiva:
-112.27 USD (5)
Crescita mensile:
-45.43%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
113.58 USD
Massimale:
113.58 USD (45.43%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
45.43% (113.58 USD)
Per equità:
21.14% (52.61 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-114
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-78K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2.48 USD
Worst Trade: -43 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +4.47 USD
Massima perdita consecutiva: -112.27 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|4.38 × 86
|
FxPro-MT5
|14.00 × 3
|
Exness-MT5Real3
|15.57 × 205
|
ICMarketsEU-MT5-2
|22.70 × 90
|
ICMarketsSC-MT5
|27.89 × 112
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-45%
0
0
USD
USD
286
USD
USD
1
0%
8
25%
2%
0.03
-14.20
USD
USD
45%
1:500