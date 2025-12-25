- Прирост
Всего трейдов:
6
Прибыльных трейдов:
1 (16.66%)
Убыточных трейдов:
5 (83.33%)
Лучший трейд:
61.60 USD
Худший трейд:
-50.20 USD
Общая прибыль:
61.60 USD (61 608 pips)
Общий убыток:
-143.88 USD (121 908 pips)
Макс. серия выигрышей:
1 (61.60 USD)
Макс. прибыль в серии:
61.60 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
-0.36
Торговая активность:
62.97%
Макс. загрузка депозита:
8.12%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
14 часов
Фактор восстановления:
-0.57
Длинных трейдов:
6 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
0.43
Мат. ожидание:
-13.71 USD
Средняя прибыль:
61.60 USD
Средний убыток:
-28.78 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-143.88 USD)
Макс. убыток в серии:
-143.88 USD (5)
Прирост в месяц:
-13.33%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
82.28 USD
Максимальная:
143.88 USD (21.19%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
21.19% (143.88 USD)
По эквити:
9.46% (64.25 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-82
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-60K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +61.60 USD
Худший трейд: -50 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +61.60 USD
Макс. убыток в серии: -143.88 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real31" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 4
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
Exness-MT5Real31
|55.34 × 158
|
ICMarketsSC-MT5-2
|96.00 × 1
robo goal is to protect capital in xauusd. always put tp and sl in system, i am certifed funded trader from 5ers 100K , topstep 150K , fundingpips 10K , funded next 50K , fortradrts 25k
Нет отзывов
