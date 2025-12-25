- 成長
トレード:
1
利益トレード:
1 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
61.60 USD
最悪のトレード:
0.00 USD
総利益:
61.60 USD (61 608 pips)
総損失:
0.00 USD
最大連続の勝ち:
1 (61.60 USD)
最大連続利益:
61.60 USD (1)
シャープレシオ:
0.00
取引アクティビティ:
65.84%
最大入金額:
3.63%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
17 時間
リカバリーファクター:
0.00
長いトレード:
1 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
n/a
期待されたペイオフ:
61.60 USD
平均利益:
61.60 USD
平均損失:
0.00 USD
最大連続の負け:
0 (0.00 USD)
最大連続損失:
0.00 USD (0)
月間成長:
9.98%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
0.00 USD (0.00%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
4.97% (33.75 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1
|
1
|
1
|
1
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|62
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|62K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +61.60 USD
最悪のトレード: -0 USD
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 0
最大連続利益: +61.60 USD
最大連続損失: -0.00 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real31"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 4
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|31.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|54.24 × 156
|
ICMarketsSC-MT5-2
|96.00 × 1
robo goal is to protect capital in xauusd. always put tp and sl in system, i am certifed funded trader from 5ers 100K , topstep 150K , fundingpips 10K , funded next 50K , fortradrts 25k
レビューなし
