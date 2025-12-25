- Wachstum
Trades insgesamt:
3
Gewinntrades:
1 (33.33%)
Verlusttrades:
2 (66.67%)
Bester Trade:
61.60 USD
Schlechtester Trade:
-50.20 USD
Bruttoprofit:
61.60 USD (61 608 pips)
Bruttoverlust:
-72.20 USD (61 207 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
1 (61.60 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
61.60 USD (1)
Sharpe Ratio:
-0.04
Trading-Aktivität:
64.55%
Max deposit load:
7.21%
Letzter Trade:
52 Minuten
Trades pro Woche:
4
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
-0.15
Long-Positionen:
3 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
0.85
Mathematische Gewinnerwartung:
-3.53 USD
Durchschnittlicher Profit:
61.60 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-36.10 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-72.20 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-72.20 USD (2)
Wachstum pro Monat :
-1.72%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
10.60 USD
Maximaler:
72.20 USD (10.64%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
10.64% (72.20 USD)
Kapital:
9.46% (64.25 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|3
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|-11
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|401
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +61.60 USD
Schlechtester Trade: -50 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 1
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +61.60 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -72.20 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real31" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 4
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
Exness-MT5Real31
|55.34 × 158
|
ICMarketsSC-MT5-2
|96.00 × 1
robo goal is to protect capital in xauusd. always put tp and sl in system, i am certifed funded trader from 5ers 100K , topstep 150K , fundingpips 10K , funded next 50K , fortradrts 25k
