Signale / MetaTrader 5 / Super Robo
Jay Anilkumar Gilitwala

Super Robo

Jay Anilkumar Gilitwala
0 Bewertungen
1 Woche
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -2%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
3
Gewinntrades:
1 (33.33%)
Verlusttrades:
2 (66.67%)
Bester Trade:
61.60 USD
Schlechtester Trade:
-50.20 USD
Bruttoprofit:
61.60 USD (61 608 pips)
Bruttoverlust:
-72.20 USD (61 207 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
1 (61.60 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
61.60 USD (1)
Sharpe Ratio:
-0.04
Trading-Aktivität:
64.55%
Max deposit load:
7.21%
Letzter Trade:
52 Minuten
Trades pro Woche:
4
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
-0.15
Long-Positionen:
3 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
0.85
Mathematische Gewinnerwartung:
-3.53 USD
Durchschnittlicher Profit:
61.60 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-36.10 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-72.20 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-72.20 USD (2)
Wachstum pro Monat :
-1.72%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
10.60 USD
Maximaler:
72.20 USD (10.64%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
10.64% (72.20 USD)
Kapital:
9.46% (64.25 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD -11
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 401
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +61.60 USD
Schlechtester Trade: -50 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 1
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +61.60 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -72.20 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real31" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 4
OxSecurities-Live
4.05 × 21
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.55 × 86
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
Exness-MT5Real31
55.34 × 158
ICMarketsSC-MT5-2
96.00 × 1
robo goal is to protect capital in xauusd. always put tp and sl in system, i am certifed funded trader from 5ers 100K , topstep 150K , fundingpips 10K , funded next 50K  , fortradrts 25k
Keine Bewertungen
2025.12.29 07:17
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 4 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.26 17:17
Share of trading days is too low
2025.12.26 17:17
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.26 16:14
Share of trading days is too low
2025.12.26 16:14
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.25 11:47
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.25 11:47
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.25 11:47
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.25 11:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.25 11:47
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Super Robo
30 USD pro Monat
-2%
0
0
USD
607
USD
1
100%
3
33%
65%
0.85
-3.53
USD
11%
1:200
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.