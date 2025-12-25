- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
1
Transacciones Rentables:
1 (100.00%)
Transacciones Irrentables:
0 (0.00%)
Mejor transacción:
61.60 USD
Peor transacción:
0.00 USD
Beneficio Bruto:
61.60 USD (61 608 pips)
Pérdidas Brutas:
0.00 USD
Máximo de ganancias consecutivas:
1 (61.60 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
61.60 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.00
Actividad comercial:
65.84%
Carga máxima del depósito:
3.63%
Último trade:
11 horas
Trades a la semana:
2
Tiempo medio de espera:
17 horas
Factor de Recuperación:
0.00
Transacciones Largas:
1 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
n/a
Beneficio Esperado:
61.60 USD
Beneficio medio:
61.60 USD
Pérdidas medias:
0.00 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
0.00 USD (0)
Crecimiento al mes:
9.98%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
0.00 USD (0.00%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
4.97% (33.75 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1
|
1
|
1
|
1
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|62
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|62K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +61.60 USD
Peor transacción: -0 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 1
Máximo de pérdidas consecutivas: 0
Beneficio máximo consecutivo: +61.60 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -0.00 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real31" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 4
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|31.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|54.24 × 156
|
ICMarketsSC-MT5-2
|96.00 × 1
robo goal is to protect capital in xauusd. always put tp and sl in system, i am certifed funded trader from 5ers 100K , topstep 150K , fundingpips 10K , funded next 50K , fortradrts 25k
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
10%
0
0
USD
USD
679
USD
USD
0
100%
1
100%
66%
n/a
61.60
USD
USD
5%
1:200