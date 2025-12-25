- 자본
트레이드:
19
이익 거래:
9 (47.36%)
손실 거래:
10 (52.63%)
최고의 거래:
82.98 USD
최악의 거래:
-52.85 USD
총 수익:
454.70 USD (377 878 pips)
총 손실:
-317.38 USD (283 115 pips)
연속 최대 이익:
4 (206.18 USD)
연속 최대 이익:
206.18 USD (4)
샤프 비율:
0.18
거래 활동:
89.55%
최대 입금량:
8.62%
최근 거래:
16 시간 전
주별 거래 수:
13
평균 유지 시간:
14 시간
회복 요인:
0.76
롱(주식매수):
19 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
1.43
기대수익:
7.23 USD
평균 이익:
50.52 USD
평균 손실:
-31.74 USD
연속 최대 손실:
5 (-143.88 USD)
연속 최대 손실:
-143.88 USD (5)
월별 성장률:
23.61%
Algo 트레이딩:
73%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
118.53 USD
최대한의:
180.13 USD (26.53%)
상대적 삭감:
잔고별:
26.53% (180.13 USD)
자본금별:
9.46% (64.25 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|19
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|137
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|95K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- 입금량
- 축소
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-MT5Real31"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 9
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
FusionMarkets-Live
|5.67 × 3
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real28
|12.34 × 634
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
RoboForex-Pro
|168.00 × 1
robo goal is to protect capital in xauusd. always put tp and sl in system, i am certifed funded trader from 5ers 100K , topstep 150K , fundingpips 10K , funded next 50K , fortradrts 25k
리뷰 없음
