Всего трейдов:
21
Прибыльных трейдов:
18 (85.71%)
Убыточных трейдов:
3 (14.29%)
Лучший трейд:
77.45 USD
Худший трейд:
-184.82 USD
Общая прибыль:
529.08 USD (366 380 pips)
Общий убыток:
-307.71 USD (78 915 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (345.92 USD)
Макс. прибыль в серии:
345.92 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.21
Торговая активность:
18.18%
Макс. загрузка депозита:
11.76%
Последний трейд:
19 минут
Трейдов в неделю:
22
Ср. время удержания:
38 минут
Фактор восстановления:
0.93
Длинных трейдов:
11 (52.38%)
Коротких трейдов:
10 (47.62%)
Профит фактор:
1.72
Мат. ожидание:
10.54 USD
Средняя прибыль:
29.39 USD
Средний убыток:
-102.57 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-184.82 USD)
Макс. убыток в серии:
-184.82 USD (1)
Прирост в месяц:
11.07%
Алготрейдинг:
90%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
124.55 USD
Максимальная:
236.82 USD (11.21%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
11.21% (236.82 USD)
По эквити:
9.62% (201.97 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|BTCUSDm
|14
|XAUUSDm
|7
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|BTCUSDm
|274
|XAUUSDm
|-52
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|BTCUSDm
|293K
|XAUUSDm
|-5.6K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Лучший трейд: +77.45 USD
Худший трейд: -185 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +345.92 USD
Макс. убыток в серии: -184.82 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
