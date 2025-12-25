СигналыРазделы
Yi Jian Feng

Trend ww

Yi Jian Feng
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 1000 USD в месяц
прирост с 2025 11%
Exness-MT5Real5
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
21
Прибыльных трейдов:
18 (85.71%)
Убыточных трейдов:
3 (14.29%)
Лучший трейд:
77.45 USD
Худший трейд:
-184.82 USD
Общая прибыль:
529.08 USD (366 380 pips)
Общий убыток:
-307.71 USD (78 915 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (345.92 USD)
Макс. прибыль в серии:
345.92 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.21
Торговая активность:
18.18%
Макс. загрузка депозита:
11.76%
Последний трейд:
19 минут
Трейдов в неделю:
22
Ср. время удержания:
38 минут
Фактор восстановления:
0.93
Длинных трейдов:
11 (52.38%)
Коротких трейдов:
10 (47.62%)
Профит фактор:
1.72
Мат. ожидание:
10.54 USD
Средняя прибыль:
29.39 USD
Средний убыток:
-102.57 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-184.82 USD)
Макс. убыток в серии:
-184.82 USD (1)
Прирост в месяц:
11.07%
Алготрейдинг:
90%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
124.55 USD
Максимальная:
236.82 USD (11.21%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
11.21% (236.82 USD)
По эквити:
9.62% (201.97 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
BTCUSDm 14
XAUUSDm 7
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
BTCUSDm 274
XAUUSDm -52
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
BTCUSDm 293K
XAUUSDm -5.6K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +77.45 USD
Худший трейд: -185 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +345.92 USD
Макс. убыток в серии: -184.82 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.26 04:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.26 03:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.26 03:02
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.25 19:56
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.25 15:50
Share of trading days is too low
2025.12.25 15:50
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.25 15:50
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.25 02:38
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.25 02:38
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.25 02:38
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.25 02:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.25 02:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
