Yi Jian Feng

Trend ww

Yi Jian Feng
可靠性
1
0 / 0 USD
每月复制 1000 USD per 
增长自 2025 11%
Exness-MT5Real5
1:200
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
21
盈利交易:
18 (85.71%)
亏损交易:
3 (14.29%)
最好交易:
77.45 USD
最差交易:
-184.82 USD
毛利:
529.08 USD (366 380 pips)
毛利亏损:
-307.71 USD (78 915 pips)
最大连续赢利:
12 (345.92 USD)
最大连续盈利:
345.92 USD (12)
夏普比率:
0.21
交易活动:
21.86%
最大入金加载:
11.76%
最近交易:
8 几小时前
每周交易:
21
平均持有时间:
38 分钟
采收率:
0.93
长期交易:
11 (52.38%)
短期交易:
10 (47.62%)
利润因子:
1.72
预期回报:
10.54 USD
平均利润:
29.39 USD
平均损失:
-102.57 USD
最大连续失误:
1 (-184.82 USD)
最大连续亏损:
-184.82 USD (1)
每月增长:
11.07%
算法交易:
95%
结余跌幅:
绝对:
124.55 USD
最大值:
236.82 USD (11.21%)
相对跌幅:
结余:
11.21% (236.82 USD)
净值:
9.62% (201.97 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
BTCUSDm 14
XAUUSDm 7
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
BTCUSDm 274
XAUUSDm -52
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
BTCUSDm 293K
XAUUSDm -5.6K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +77.45 USD
最差交易: -185 USD
最大连续赢利: 12
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +345.92 USD
最大连续亏损: -184.82 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

2025.12.26 04:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.26 03:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.26 03:02
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.25 19:56
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.25 15:50
Share of trading days is too low
2025.12.25 15:50
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.25 15:50
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.25 02:38
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.25 02:38
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.25 02:38
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.25 02:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.25 02:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
