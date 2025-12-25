- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
21
盈利交易:
18 (85.71%)
亏损交易:
3 (14.29%)
最好交易:
77.45 USD
最差交易:
-184.82 USD
毛利:
529.08 USD (366 380 pips)
毛利亏损:
-307.71 USD (78 915 pips)
最大连续赢利:
12 (345.92 USD)
最大连续盈利:
345.92 USD (12)
夏普比率:
0.21
交易活动:
21.86%
最大入金加载:
11.76%
最近交易:
8 几小时前
每周交易:
21
平均持有时间:
38 分钟
采收率:
0.93
长期交易:
11 (52.38%)
短期交易:
10 (47.62%)
利润因子:
1.72
预期回报:
10.54 USD
平均利润:
29.39 USD
平均损失:
-102.57 USD
最大连续失误:
1 (-184.82 USD)
最大连续亏损:
-184.82 USD (1)
每月增长:
11.07%
算法交易:
95%
结余跌幅:
绝对:
124.55 USD
最大值:
236.82 USD (11.21%)
相对跌幅:
结余:
11.21% (236.82 USD)
净值:
9.62% (201.97 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|BTCUSDm
|14
|XAUUSDm
|7
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|BTCUSDm
|274
|XAUUSDm
|-52
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|BTCUSDm
|293K
|XAUUSDm
|-5.6K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +77.45 USD
最差交易: -185 USD
最大连续赢利: 12
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +345.92 USD
最大连续亏损: -184.82 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
