Yi Jian Feng

Trend ww

Yi Jian Feng
0 comentários
Confiabilidade
1 semana
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 8%
Exness-MT5Real5
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
22
Negociações com lucro:
18 (81.81%)
Negociações com perda:
4 (18.18%)
Melhor negociação:
77.45 USD
Pior negociação:
-184.82 USD
Lucro bruto:
529.08 USD (366 380 pips)
Perda bruta:
-402.40 USD (88 383 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (345.92 USD)
Máximo lucro consecutivo:
345.92 USD (12)
Índice de Sharpe:
0.12
Atividade de negociação:
18.18%
Depósito máximo carregado:
11.76%
Último negócio:
39 minutos atrás
Negociações por semana:
22
Tempo médio de espera:
39 minutos
Fator de recuperação:
0.53
Negociações longas:
12 (54.55%)
Negociações curtas:
10 (45.45%)
Fator de lucro:
1.31
Valor esperado:
5.76 USD
Lucro médio:
29.39 USD
Perda média:
-100.60 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-184.82 USD)
Máxima perda consecutiva:
-184.82 USD (1)
Crescimento mensal:
7.80%
Algotrading:
95%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
124.55 USD
Máximo:
236.82 USD (11.21%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
11.21% (236.82 USD)
Pelo Capital Líquido:
9.62% (201.97 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
BTCUSDm 14
XAUUSDm 8
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
BTCUSDm 274
XAUUSDm -147
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
BTCUSDm 293K
XAUUSDm -15K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +77.45 USD
Pior negociação: -185 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 12
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +345.92 USD
Máxima perda consecutiva: -184.82 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Trend ww
1000 USD por mês
8%
0
0
USD
3.1K
USD
1
95%
22
81%
18%
1.31
5.76
USD
11%
1:200
