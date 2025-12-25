- Crescimento
Negociações:
22
Negociações com lucro:
18 (81.81%)
Negociações com perda:
4 (18.18%)
Melhor negociação:
77.45 USD
Pior negociação:
-184.82 USD
Lucro bruto:
529.08 USD (366 380 pips)
Perda bruta:
-402.40 USD (88 383 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (345.92 USD)
Máximo lucro consecutivo:
345.92 USD (12)
Índice de Sharpe:
0.12
Atividade de negociação:
18.18%
Depósito máximo carregado:
11.76%
Último negócio:
39 minutos atrás
Negociações por semana:
22
Tempo médio de espera:
39 minutos
Fator de recuperação:
0.53
Negociações longas:
12 (54.55%)
Negociações curtas:
10 (45.45%)
Fator de lucro:
1.31
Valor esperado:
5.76 USD
Lucro médio:
29.39 USD
Perda média:
-100.60 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-184.82 USD)
Máxima perda consecutiva:
-184.82 USD (1)
Crescimento mensal:
7.80%
Algotrading:
95%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
124.55 USD
Máximo:
236.82 USD (11.21%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
11.21% (236.82 USD)
Pelo Capital Líquido:
9.62% (201.97 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|BTCUSDm
|14
|XAUUSDm
|8
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|BTCUSDm
|274
|XAUUSDm
|-147
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|BTCUSDm
|293K
|XAUUSDm
|-15K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +77.45 USD
Pior negociação: -185 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 12
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +345.92 USD
Máxima perda consecutiva: -184.82 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
