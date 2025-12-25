- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
22
利益トレード:
18 (81.81%)
損失トレード:
4 (18.18%)
ベストトレード:
77.45 USD
最悪のトレード:
-184.82 USD
総利益:
529.08 USD (366 380 pips)
総損失:
-402.40 USD (88 383 pips)
最大連続の勝ち:
12 (345.92 USD)
最大連続利益:
345.92 USD (12)
シャープレシオ:
0.12
取引アクティビティ:
18.18%
最大入金額:
11.76%
最近のトレード:
2 時間前
1週間当たりの取引:
22
平均保有時間:
39 分
リカバリーファクター:
0.53
長いトレード:
12 (54.55%)
短いトレード:
10 (45.45%)
プロフィットファクター:
1.31
期待されたペイオフ:
5.76 USD
平均利益:
29.39 USD
平均損失:
-100.60 USD
最大連続の負け:
1 (-184.82 USD)
最大連続損失:
-184.82 USD (1)
月間成長:
7.80%
アルゴリズム取引:
95%
残高によるドローダウン:
絶対:
124.55 USD
最大の:
236.82 USD (11.21%)
比較ドローダウン:
残高による:
11.21% (236.82 USD)
エクイティによる:
9.62% (201.97 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|BTCUSDm
|14
|XAUUSDm
|8
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|BTCUSDm
|274
|XAUUSDm
|-147
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|BTCUSDm
|293K
|XAUUSDm
|-15K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
