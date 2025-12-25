シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Trend ww
Yi Jian Feng

Trend ww

Yi Jian Feng
レビュー0件
信頼性
1週間
0 / 0 USD
月額  1000  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 8%
Exness-MT5Real5
1:200
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
22
利益トレード:
18 (81.81%)
損失トレード:
4 (18.18%)
ベストトレード:
77.45 USD
最悪のトレード:
-184.82 USD
総利益:
529.08 USD (366 380 pips)
総損失:
-402.40 USD (88 383 pips)
最大連続の勝ち:
12 (345.92 USD)
最大連続利益:
345.92 USD (12)
シャープレシオ:
0.12
取引アクティビティ:
18.18%
最大入金額:
11.76%
最近のトレード:
2 時間前
1週間当たりの取引:
22
平均保有時間:
39 分
リカバリーファクター:
0.53
長いトレード:
12 (54.55%)
短いトレード:
10 (45.45%)
プロフィットファクター:
1.31
期待されたペイオフ:
5.76 USD
平均利益:
29.39 USD
平均損失:
-100.60 USD
最大連続の負け:
1 (-184.82 USD)
最大連続損失:
-184.82 USD (1)
月間成長:
7.80%
アルゴリズム取引:
95%
残高によるドローダウン:
絶対:
124.55 USD
最大の:
236.82 USD (11.21%)
比較ドローダウン:
残高による:
11.21% (236.82 USD)
エクイティによる:
9.62% (201.97 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
BTCUSDm 14
XAUUSDm 8
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
BTCUSDm 274
XAUUSDm -147
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
BTCUSDm 293K
XAUUSDm -15K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +77.45 USD
最悪のトレード: -185 USD
最大連続の勝ち: 12
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +345.92 USD
最大連続損失: -184.82 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

2025.12.26 04:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.26 03:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.26 03:02
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.25 19:56
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.25 15:50
Share of trading days is too low
2025.12.25 15:50
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.25 15:50
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.25 02:38
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.25 02:38
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.25 02:38
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.25 02:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.25 02:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
