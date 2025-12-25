SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Trend ww
Yi Jian Feng

Trend ww

Yi Jian Feng
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 1000 USD al mese
crescita dal 2025 11%
Exness-MT5Real5
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
21
Profit Trade:
18 (85.71%)
Loss Trade:
3 (14.29%)
Best Trade:
77.45 USD
Worst Trade:
-184.82 USD
Profitto lordo:
529.08 USD (366 380 pips)
Perdita lorda:
-307.71 USD (78 915 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (345.92 USD)
Massimo profitto consecutivo:
345.92 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.21
Attività di trading:
21.86%
Massimo carico di deposito:
11.76%
Ultimo trade:
7 ore fa
Trade a settimana:
21
Tempo di attesa medio:
38 minuti
Fattore di recupero:
0.93
Long Trade:
11 (52.38%)
Short Trade:
10 (47.62%)
Fattore di profitto:
1.72
Profitto previsto:
10.54 USD
Profitto medio:
29.39 USD
Perdita media:
-102.57 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-184.82 USD)
Massima perdita consecutiva:
-184.82 USD (1)
Crescita mensile:
11.07%
Algo trading:
95%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
124.55 USD
Massimale:
236.82 USD (11.21%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.21% (236.82 USD)
Per equità:
9.62% (201.97 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSDm 14
XAUUSDm 7
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSDm 274
XAUUSDm -52
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSDm 293K
XAUUSDm -5.6K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +77.45 USD
Worst Trade: -185 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +345.92 USD
Massima perdita consecutiva: -184.82 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.12.26 04:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.26 03:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.26 03:02
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.25 19:56
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.25 15:50
Share of trading days is too low
2025.12.25 15:50
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.25 15:50
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.25 02:38
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.25 02:38
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.25 02:38
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.25 02:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.25 02:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Trend ww
1000USD al mese
11%
0
0
USD
3.2K
USD
1
95%
21
85%
22%
1.71
10.54
USD
11%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.