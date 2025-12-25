SeñalesSecciones
Yi Jian Feng

Trend ww

Yi Jian Feng
0 comentarios
Fiabilidad
1 semana
0 / 0 USD
incremento desde 2025 11%
Exness-MT5Real5
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
21
Transacciones Rentables:
18 (85.71%)
Transacciones Irrentables:
3 (14.29%)
Mejor transacción:
77.45 USD
Peor transacción:
-184.82 USD
Beneficio Bruto:
529.08 USD (366 380 pips)
Pérdidas Brutas:
-307.71 USD (78 915 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
12 (345.92 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
345.92 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.21
Actividad comercial:
21.86%
Carga máxima del depósito:
11.76%
Último trade:
9 horas
Trades a la semana:
21
Tiempo medio de espera:
38 minutos
Factor de Recuperación:
0.93
Transacciones Largas:
11 (52.38%)
Transacciones Cortas:
10 (47.62%)
Factor de Beneficio:
1.72
Beneficio Esperado:
10.54 USD
Beneficio medio:
29.39 USD
Pérdidas medias:
-102.57 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-184.82 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-184.82 USD (1)
Crecimiento al mes:
11.07%
Trading algorítmico:
95%
Reducción de balance:
Absoluto:
124.55 USD
Máxima:
236.82 USD (11.21%)
Reducción relativa:
De balance:
11.21% (236.82 USD)
De fondos:
9.62% (201.97 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
BTCUSDm 14
XAUUSDm 7
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
BTCUSDm 274
XAUUSDm -52
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
BTCUSDm 293K
XAUUSDm -5.6K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +77.45 USD
Peor transacción: -185 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 12
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +345.92 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -184.82 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real5" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

2025.12.26 04:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.26 03:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.26 03:02
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.25 19:56
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.25 15:50
Share of trading days is too low
2025.12.25 15:50
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.25 15:50
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.25 02:38
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.25 02:38
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.25 02:38
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.25 02:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.25 02:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
