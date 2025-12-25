- Прирост
Всего трейдов:
23
Прибыльных трейдов:
20 (86.95%)
Убыточных трейдов:
3 (13.04%)
Лучший трейд:
217.33 USD
Худший трейд:
-558.81 USD
Общая прибыль:
1 687.83 USD (394 324 pips)
Общий убыток:
-915.20 USD (80 148 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (1 096.09 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 096.09 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.22
Торговая активность:
18.22%
Макс. загрузка депозита:
13.36%
Последний трейд:
19 минут
Трейдов в неделю:
24
Ср. время удержания:
46 минут
Фактор восстановления:
1.10
Длинных трейдов:
13 (56.52%)
Коротких трейдов:
10 (43.48%)
Профит фактор:
1.84
Мат. ожидание:
33.59 USD
Средняя прибыль:
84.39 USD
Средний убыток:
-305.07 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-558.81 USD)
Макс. убыток в серии:
-558.81 USD (1)
Прирост в месяц:
13.46%
Алготрейдинг:
91%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
323.46 USD
Максимальная:
705.38 USD (11.24%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
11.84% (705.38 USD)
По эквити:
10.06% (597.34 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|BTCUSDm
|15
|XAUUSDm
|7
|US500m
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|BTCUSDm
|863
|XAUUSDm
|-95
|US500m
|5
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|BTCUSDm
|317K
|XAUUSDm
|-2.9K
|US500m
|544
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Лучший трейд: +217.33 USD
Худший трейд: -559 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +1 096.09 USD
Макс. убыток в серии: -558.81 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 8
Нет отзывов
1000 USD в месяц
13%
0
0
USD
USD
6.3K
USD
USD
1
91%
23
86%
18%
1.84
33.59
USD
USD
12%
1:200