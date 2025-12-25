- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
23
Transacciones Rentables:
20 (86.95%)
Transacciones Irrentables:
3 (13.04%)
Mejor transacción:
217.33 USD
Peor transacción:
-558.81 USD
Beneficio Bruto:
1 687.83 USD (394 324 pips)
Pérdidas Brutas:
-915.20 USD (80 148 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
12 (1 096.09 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 096.09 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.22
Actividad comercial:
21.91%
Carga máxima del depósito:
13.36%
Último trade:
9 horas
Trades a la semana:
23
Tiempo medio de espera:
46 minutos
Factor de Recuperación:
1.10
Transacciones Largas:
13 (56.52%)
Transacciones Cortas:
10 (43.48%)
Factor de Beneficio:
1.84
Beneficio Esperado:
33.59 USD
Beneficio medio:
84.39 USD
Pérdidas medias:
-305.07 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-558.81 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-558.81 USD (1)
Crecimiento al mes:
13.46%
Trading algorítmico:
91%
Reducción de balance:
Absoluto:
323.46 USD
Máxima:
705.38 USD (11.24%)
Reducción relativa:
De balance:
11.84% (705.38 USD)
De fondos:
10.06% (597.34 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|BTCUSDm
|15
|XAUUSDm
|7
|US500m
|1
|
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|BTCUSDm
|863
|XAUUSDm
|-95
|US500m
|5
|
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|BTCUSDm
|317K
|XAUUSDm
|-2.9K
|US500m
|544
|
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +217.33 USD
Peor transacción: -559 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 12
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +1 096.09 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -558.81 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real5" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
