Trade:
23
Profit Trade:
20 (86.95%)
Loss Trade:
3 (13.04%)
Best Trade:
217.33 USD
Worst Trade:
-558.81 USD
Profitto lordo:
1 687.83 USD (394 324 pips)
Perdita lorda:
-915.20 USD (80 148 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (1 096.09 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 096.09 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.22
Attività di trading:
21.91%
Massimo carico di deposito:
13.36%
Ultimo trade:
7 ore fa
Trade a settimana:
23
Tempo di attesa medio:
46 minuti
Fattore di recupero:
1.10
Long Trade:
13 (56.52%)
Short Trade:
10 (43.48%)
Fattore di profitto:
1.84
Profitto previsto:
33.59 USD
Profitto medio:
84.39 USD
Perdita media:
-305.07 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-558.81 USD)
Massima perdita consecutiva:
-558.81 USD (1)
Crescita mensile:
13.46%
Algo trading:
91%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
323.46 USD
Massimale:
705.38 USD (11.24%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.84% (705.38 USD)
Per equità:
10.06% (597.34 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSDm
|15
|XAUUSDm
|7
|US500m
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSDm
|863
|XAUUSDm
|-95
|US500m
|5
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSDm
|317K
|XAUUSDm
|-2.9K
|US500m
|544
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +217.33 USD
Worst Trade: -559 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +1 096.09 USD
Massima perdita consecutiva: -558.81 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 8
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
1000USD al mese
13%
0
0
USD
USD
6.3K
USD
USD
1
91%
23
86%
22%
1.84
33.59
USD
USD
12%
1:200