Negociações:
24
Negociações com lucro:
20 (83.33%)
Negociações com perda:
4 (16.67%)
Melhor negociação:
217.33 USD
Pior negociação:
-558.81 USD
Lucro bruto:
1 687.83 USD (394 324 pips)
Perda bruta:
-1 095.38 USD (89 630 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (1 096.09 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 096.09 USD (12)
Índice de Sharpe:
0.17
Atividade de negociação:
18.22%
Depósito máximo carregado:
13.36%
Último negócio:
39 minutos atrás
Negociações por semana:
24
Tempo médio de espera:
46 minutos
Fator de recuperação:
0.84
Negociações longas:
14 (58.33%)
Negociações curtas:
10 (41.67%)
Fator de lucro:
1.54
Valor esperado:
24.69 USD
Lucro médio:
84.39 USD
Perda média:
-273.85 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-558.81 USD)
Máxima perda consecutiva:
-558.81 USD (1)
Crescimento mensal:
10.24%
Algotrading:
91%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
323.46 USD
Máximo:
705.38 USD (11.24%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
11.84% (705.38 USD)
Pelo Capital Líquido:
10.06% (597.34 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|BTCUSDm
|15
|XAUUSDm
|8
|US500m
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|BTCUSDm
|863
|XAUUSDm
|-275
|US500m
|5
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|BTCUSDm
|317K
|XAUUSDm
|-12K
|US500m
|544
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +217.33 USD
Pior negociação: -559 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 12
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +1 096.09 USD
Máxima perda consecutiva: -558.81 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 8
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
1000 USD por mês
10%
0
0
USD
USD
6.2K
USD
USD
1
91%
24
83%
18%
1.54
24.69
USD
USD
12%
1:200