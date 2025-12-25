SinaisSeções
Yi Jian Feng

Trend xj

Yi Jian Feng
0 comentários
Confiabilidade
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 1000 USD por mês
crescimento desde 2025 10%
Exness-MT5Real5
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
24
Negociações com lucro:
20 (83.33%)
Negociações com perda:
4 (16.67%)
Melhor negociação:
217.33 USD
Pior negociação:
-558.81 USD
Lucro bruto:
1 687.83 USD (394 324 pips)
Perda bruta:
-1 095.38 USD (89 630 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (1 096.09 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 096.09 USD (12)
Índice de Sharpe:
0.17
Atividade de negociação:
18.22%
Depósito máximo carregado:
13.36%
Último negócio:
39 minutos atrás
Negociações por semana:
24
Tempo médio de espera:
46 minutos
Fator de recuperação:
0.84
Negociações longas:
14 (58.33%)
Negociações curtas:
10 (41.67%)
Fator de lucro:
1.54
Valor esperado:
24.69 USD
Lucro médio:
84.39 USD
Perda média:
-273.85 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-558.81 USD)
Máxima perda consecutiva:
-558.81 USD (1)
Crescimento mensal:
10.24%
Algotrading:
91%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
323.46 USD
Máximo:
705.38 USD (11.24%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
11.84% (705.38 USD)
Pelo Capital Líquido:
10.06% (597.34 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
BTCUSDm 15
XAUUSDm 8
US500m 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
BTCUSDm 863
XAUUSDm -275
US500m 5
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
BTCUSDm 317K
XAUUSDm -12K
US500m 544
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +217.33 USD
Pior negociação: -559 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 12
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +1 096.09 USD
Máxima perda consecutiva: -558.81 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-MT5Real5
0.00 × 8
Sem comentários
2025.12.26 04:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.26 03:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.26 03:02
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 3 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.25 02:38
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.12.25 02:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.25 02:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
