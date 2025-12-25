- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
24
利益トレード:
20 (83.33%)
損失トレード:
4 (16.67%)
ベストトレード:
217.33 USD
最悪のトレード:
-558.81 USD
総利益:
1 687.83 USD (394 324 pips)
総損失:
-1 095.38 USD (89 630 pips)
最大連続の勝ち:
12 (1 096.09 USD)
最大連続利益:
1 096.09 USD (12)
シャープレシオ:
0.17
取引アクティビティ:
18.22%
最大入金額:
13.36%
最近のトレード:
2 時間前
1週間当たりの取引:
24
平均保有時間:
46 分
リカバリーファクター:
0.84
長いトレード:
14 (58.33%)
短いトレード:
10 (41.67%)
プロフィットファクター:
1.54
期待されたペイオフ:
24.69 USD
平均利益:
84.39 USD
平均損失:
-273.85 USD
最大連続の負け:
1 (-558.81 USD)
最大連続損失:
-558.81 USD (1)
月間成長:
10.24%
アルゴリズム取引:
91%
残高によるドローダウン:
絶対:
323.46 USD
最大の:
705.38 USD (11.24%)
比較ドローダウン:
残高による:
11.84% (705.38 USD)
エクイティによる:
10.06% (597.34 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|BTCUSDm
|15
|XAUUSDm
|8
|US500m
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|BTCUSDm
|863
|XAUUSDm
|-275
|US500m
|5
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|BTCUSDm
|317K
|XAUUSDm
|-12K
|US500m
|544
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +217.33 USD
最悪のトレード: -559 USD
最大連続の勝ち: 12
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +1 096.09 USD
最大連続損失: -558.81 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 8
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
1000 USD/月
10%
0
0
USD
USD
6.2K
USD
USD
1
91%
24
83%
18%
1.54
24.69
USD
USD
12%
1:200