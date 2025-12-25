- 成长
交易:
23
盈利交易:
20 (86.95%)
亏损交易:
3 (13.04%)
最好交易:
217.33 USD
最差交易:
-558.81 USD
毛利:
1 687.83 USD (394 324 pips)
毛利亏损:
-915.20 USD (80 148 pips)
最大连续赢利:
12 (1 096.09 USD)
最大连续盈利:
1 096.09 USD (12)
夏普比率:
0.22
交易活动:
21.91%
最大入金加载:
13.36%
最近交易:
8 几小时前
每周交易:
23
平均持有时间:
46 分钟
采收率:
1.10
长期交易:
13 (56.52%)
短期交易:
10 (43.48%)
利润因子:
1.84
预期回报:
33.59 USD
平均利润:
84.39 USD
平均损失:
-305.07 USD
最大连续失误:
1 (-558.81 USD)
最大连续亏损:
-558.81 USD (1)
每月增长:
13.46%
算法交易:
91%
结余跌幅:
绝对:
323.46 USD
最大值:
705.38 USD (11.24%)
相对跌幅:
结余:
11.84% (705.38 USD)
净值:
10.06% (597.34 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|BTCUSDm
|15
|XAUUSDm
|7
|US500m
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|BTCUSDm
|863
|XAUUSDm
|-95
|US500m
|5
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|BTCUSDm
|317K
|XAUUSDm
|-2.9K
|US500m
|544
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +217.33 USD
最差交易: -559 USD
最大连续赢利: 12
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +1 096.09 USD
最大连续亏损: -558.81 USD
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月1000 USD
13%
0
0
USD
USD
6.3K
USD
USD
1
91%
23
86%
22%
1.84
33.59
USD
USD
12%
1:200