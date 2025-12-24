- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
298
Прибыльных трейдов:
231 (77.51%)
Убыточных трейдов:
67 (22.48%)
Лучший трейд:
163.09 USD
Худший трейд:
-272.14 USD
Общая прибыль:
3 165.71 USD (13 566 pips)
Общий убыток:
-2 113.46 USD (8 224 pips)
Макс. серия выигрышей:
38 (295.98 USD)
Макс. прибыль в серии:
472.59 USD (25)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
3.39%
Макс. загрузка депозита:
9.35%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
19 часов
Фактор восстановления:
2.72
Длинных трейдов:
120 (40.27%)
Коротких трейдов:
178 (59.73%)
Профит фактор:
1.50
Мат. ожидание:
3.53 USD
Средняя прибыль:
13.70 USD
Средний убыток:
-31.54 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-32.23 USD)
Макс. убыток в серии:
-273.99 USD (3)
Прирост в месяц:
5.08%
Годовой прогноз:
61.62%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
351.01 USD
Максимальная:
386.97 USD (27.61%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
20.18% (384.94 USD)
По эквити:
16.08% (586.78 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|70
|USDCAD
|33
|EURCHF
|31
|EURAUD
|20
|USDCHF
|19
|AUDCAD
|14
|AUDUSD
|13
|AUDCHF
|9
|EURUSD
|8
|NZDCHF
|8
|CADCHF
|7
|NZDCAD
|6
|NZDUSD
|6
|USDJPY
|5
|EURGBP
|5
|XAUUSD
|5
|GBPNZD
|4
|EURNZD
|4
|GBPAUD
|4
|AUDNZD
|4
|GBPCHF
|4
|EURCAD
|3
|EURJPY
|3
|AUDJPY
|3
|CHFJPY
|3
|CADJPY
|2
|NZDJPY
|2
|GBPJPY
|2
|GBPCAD
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD
|977
|USDCAD
|-151
|EURCHF
|37
|EURAUD
|-222
|USDCHF
|-14
|AUDCAD
|80
|AUDUSD
|85
|AUDCHF
|-3
|EURUSD
|-101
|NZDCHF
|-88
|CADCHF
|37
|NZDCAD
|10
|NZDUSD
|19
|USDJPY
|4
|EURGBP
|-29
|XAUUSD
|98
|GBPNZD
|2
|EURNZD
|-33
|GBPAUD
|26
|AUDNZD
|4
|GBPCHF
|19
|EURCAD
|7
|EURJPY
|155
|AUDJPY
|51
|CHFJPY
|46
|CADJPY
|-16
|NZDJPY
|35
|GBPJPY
|10
|GBPCAD
|7
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD
|2K
|USDCAD
|-641
|EURCHF
|709
|EURAUD
|-1.6K
|USDCHF
|437
|AUDCAD
|529
|AUDUSD
|457
|AUDCHF
|172
|EURUSD
|10
|NZDCHF
|-534
|CADCHF
|252
|NZDCAD
|127
|NZDUSD
|102
|USDJPY
|315
|EURGBP
|-132
|XAUUSD
|453
|GBPNZD
|48
|EURNZD
|-835
|GBPAUD
|417
|AUDNZD
|37
|GBPCHF
|151
|EURCAD
|172
|EURJPY
|1.7K
|AUDJPY
|361
|CHFJPY
|553
|CADJPY
|-176
|NZDJPY
|146
|GBPJPY
|148
|GBPCAD
|49
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +163.09 USD
Худший трейд: -272 USD
Макс. серия выигрышей: 25
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +295.98 USD
Макс. убыток в серии: -32.23 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 15
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
Exness-MT5Real10
|0.33 × 21
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.92 × 61
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
VantageInternational-Live 13
|1.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|1.00 × 4
|
itexsys-Platform
|1.00 × 24
|
FxPro-MT5 Live02
|1.11 × 133
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.17 × 16066
|
ICMarketsEU-MT5-4
|1.29 × 246
|
GOMarketsIntl-Live
|1.40 × 5
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
|
OctaFX-Real2
|1.80 × 10
|
ICMarketsSC-MT5
|1.90 × 420
|
ICMarketsEU-MT5-2
|2.00 × 1
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
GOMarketsMU-Live
|2.08 × 599
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|2.21 × 189
|
VantageInternational-Live 4
|2.21 × 182
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
22%
0
0
USD
USD
2.4K
USD
USD
37
98%
298
77%
3%
1.49
3.53
USD
USD
20%
1:500