Nguyen An Nguyen

A11564675

Nguyen An Nguyen
0 reviews
Reliability
37 weeks
0 / 0 USD
Copy for 30 USD per month
growth since 2025 22%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
298
Profit Trades:
231 (77.51%)
Loss Trades:
67 (22.48%)
Best trade:
163.09 USD
Worst trade:
-272.14 USD
Gross Profit:
3 165.71 USD (13 566 pips)
Gross Loss:
-2 113.46 USD (8 224 pips)
Maximum consecutive wins:
38 (295.98 USD)
Maximal consecutive profit:
472.59 USD (25)
Sharpe Ratio:
0.14
Trading activity:
3.39%
Max deposit load:
9.35%
Latest trade:
2 hours ago
Trades per week:
15
Avg holding time:
19 hours
Recovery Factor:
2.72
Long Trades:
120 (40.27%)
Short Trades:
178 (59.73%)
Profit Factor:
1.50
Expected Payoff:
3.53 USD
Average Profit:
13.70 USD
Average Loss:
-31.54 USD
Maximum consecutive losses:
6 (-32.23 USD)
Maximal consecutive loss:
-273.99 USD (3)
Monthly growth:
5.08%
Annual Forecast:
61.62%
Algo trading:
98%
Drawdown by balance:
Absolute:
351.01 USD
Maximal:
386.97 USD (27.61%)
Relative drawdown:
By Balance:
20.18% (384.94 USD)
By Equity:
16.08% (586.78 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
GBPUSD 70
USDCAD 33
EURCHF 31
EURAUD 20
USDCHF 19
AUDCAD 14
AUDUSD 13
AUDCHF 9
EURUSD 8
NZDCHF 8
CADCHF 7
NZDCAD 6
NZDUSD 6
USDJPY 5
EURGBP 5
XAUUSD 5
GBPNZD 4
EURNZD 4
GBPAUD 4
AUDNZD 4
GBPCHF 4
EURCAD 3
EURJPY 3
AUDJPY 3
CHFJPY 3
CADJPY 2
NZDJPY 2
GBPJPY 2
GBPCAD 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPUSD 977
USDCAD -151
EURCHF 37
EURAUD -222
USDCHF -14
AUDCAD 80
AUDUSD 85
AUDCHF -3
EURUSD -101
NZDCHF -88
CADCHF 37
NZDCAD 10
NZDUSD 19
USDJPY 4
EURGBP -29
XAUUSD 98
GBPNZD 2
EURNZD -33
GBPAUD 26
AUDNZD 4
GBPCHF 19
EURCAD 7
EURJPY 155
AUDJPY 51
CHFJPY 46
CADJPY -16
NZDJPY 35
GBPJPY 10
GBPCAD 7
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPUSD 2K
USDCAD -641
EURCHF 709
EURAUD -1.6K
USDCHF 437
AUDCAD 529
AUDUSD 457
AUDCHF 172
EURUSD 10
NZDCHF -534
CADCHF 252
NZDCAD 127
NZDUSD 102
USDJPY 315
EURGBP -132
XAUUSD 453
GBPNZD 48
EURNZD -835
GBPAUD 417
AUDNZD 37
GBPCHF 151
EURCAD 172
EURJPY 1.7K
AUDJPY 361
CHFJPY 553
CADJPY -176
NZDJPY 146
GBPJPY 148
GBPCAD 49
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +163.09 USD
Worst trade: -272 USD
Maximum consecutive wins: 25
Maximum consecutive losses: 3
Maximal consecutive profit: +295.98 USD
Maximal consecutive loss: -32.23 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "ICMarketsSC-MT5-4" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

Exness-MT5Real18
0.00 × 1
VantageInternational-Live 15
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
Exness-MT5Real10
0.33 × 21
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
ExclusiveMarkets-Live
0.92 × 61
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
VantageInternational-Live 13
1.00 × 1
OxSecurities-Live
1.00 × 4
itexsys-Platform
1.00 × 24
FxPro-MT5 Live02
1.11 × 133
ICMarketsSC-MT5-2
1.17 × 16066
ICMarketsEU-MT5-4
1.29 × 246
GOMarketsIntl-Live
1.40 × 5
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
OctaFX-Real2
1.80 × 10
ICMarketsSC-MT5
1.90 × 420
ICMarketsEU-MT5-2
2.00 × 1
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
GOMarketsMU-Live
2.08 × 599
ForexClubBY-MT5 Real Server
2.21 × 189
VantageInternational-Live 4
2.21 × 182
No reviews
2025.12.29 01:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.29 00:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.26 21:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.24 16:29
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.5% of days out of 133 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 16:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 114 days
Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
A11564675
30 USD per month
22%
0
0
USD
2.4K
USD
37
98%
298
77%
3%
1.49
3.53
USD
20%
1:500
Copy

How trade copying is performed in MetaTrader? Watch video tutorial

Subscription to a signal allows you to copy provider's trades within 1 month. In order for subscription to work, you should use MetaTrader 5 trading terminal.

If you have not installed the platform yet, you can download it here.