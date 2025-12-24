シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / A11564675
Nguyen An Nguyen

A11564675

Nguyen An Nguyen
レビュー0件
信頼性
37週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 22%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
298
利益トレード:
231 (77.51%)
損失トレード:
67 (22.48%)
ベストトレード:
163.09 USD
最悪のトレード:
-272.14 USD
総利益:
3 165.71 USD (13 566 pips)
総損失:
-2 113.46 USD (8 224 pips)
最大連続の勝ち:
38 (295.98 USD)
最大連続利益:
472.59 USD (25)
シャープレシオ:
0.14
取引アクティビティ:
3.39%
最大入金額:
9.35%
最近のトレード:
10 時間前
1週間当たりの取引:
8
平均保有時間:
19 時間
リカバリーファクター:
2.72
長いトレード:
120 (40.27%)
短いトレード:
178 (59.73%)
プロフィットファクター:
1.50
期待されたペイオフ:
3.53 USD
平均利益:
13.70 USD
平均損失:
-31.54 USD
最大連続の負け:
6 (-32.23 USD)
最大連続損失:
-273.99 USD (3)
月間成長:
5.08%
年間予想:
61.62%
アルゴリズム取引:
98%
残高によるドローダウン:
絶対:
351.01 USD
最大の:
386.97 USD (27.61%)
比較ドローダウン:
残高による:
20.18% (384.94 USD)
エクイティによる:
16.08% (586.78 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPUSD 70
USDCAD 33
EURCHF 31
EURAUD 20
USDCHF 19
AUDCAD 14
AUDUSD 13
AUDCHF 9
EURUSD 8
NZDCHF 8
CADCHF 7
NZDCAD 6
NZDUSD 6
USDJPY 5
EURGBP 5
XAUUSD 5
GBPNZD 4
EURNZD 4
GBPAUD 4
AUDNZD 4
GBPCHF 4
EURCAD 3
EURJPY 3
AUDJPY 3
CHFJPY 3
CADJPY 2
NZDJPY 2
GBPJPY 2
GBPCAD 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPUSD 977
USDCAD -151
EURCHF 37
EURAUD -222
USDCHF -14
AUDCAD 80
AUDUSD 85
AUDCHF -3
EURUSD -101
NZDCHF -88
CADCHF 37
NZDCAD 10
NZDUSD 19
USDJPY 4
EURGBP -29
XAUUSD 98
GBPNZD 2
EURNZD -33
GBPAUD 26
AUDNZD 4
GBPCHF 19
EURCAD 7
EURJPY 155
AUDJPY 51
CHFJPY 46
CADJPY -16
NZDJPY 35
GBPJPY 10
GBPCAD 7
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPUSD 2K
USDCAD -641
EURCHF 709
EURAUD -1.6K
USDCHF 437
AUDCAD 529
AUDUSD 457
AUDCHF 172
EURUSD 10
NZDCHF -534
CADCHF 252
NZDCAD 127
NZDUSD 102
USDJPY 315
EURGBP -132
XAUUSD 453
GBPNZD 48
EURNZD -835
GBPAUD 417
AUDNZD 37
GBPCHF 151
EURCAD 172
EURJPY 1.7K
AUDJPY 361
CHFJPY 553
CADJPY -176
NZDJPY 146
GBPJPY 148
GBPCAD 49
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +163.09 USD
最悪のトレード: -272 USD
最大連続の勝ち: 25
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +295.98 USD
最大連続損失: -32.23 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Exness-MT5Real18
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
VantageInternational-Live 15
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
Exness-MT5Real10
0.33 × 21
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
ExclusiveMarkets-Live
0.92 × 61
VantageInternational-Live 13
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
OxSecurities-Live
1.00 × 4
itexsys-Platform
1.00 × 24
FxPro-MT5 Live02
1.11 × 133
ICMarketsSC-MT5-2
1.17 × 16067
ICMarketsEU-MT5-4
1.29 × 246
GOMarketsIntl-Live
1.40 × 5
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
OctaFX-Real2
1.80 × 10
ICMarketsSC-MT5
1.90 × 420
ICMarketsEU-MT5-2
2.00 × 1
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
GOMarketsMU-Live
2.08 × 599
ForexClubBY-MT5 Real Server
2.21 × 189
VantageInternational-Live 4
2.21 × 182
88 より多く...
レビューなし
2025.12.29 01:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.29 00:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.26 21:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.24 16:29
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.5% of days out of 133 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 16:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 114 days
