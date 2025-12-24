- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
298
Gewinntrades:
231 (77.51%)
Verlusttrades:
67 (22.48%)
Bester Trade:
163.09 USD
Schlechtester Trade:
-272.14 USD
Bruttoprofit:
3 165.71 USD (13 566 pips)
Bruttoverlust:
-2 113.46 USD (8 224 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
38 (295.98 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
472.59 USD (25)
Sharpe Ratio:
0.14
Trading-Aktivität:
3.39%
Max deposit load:
9.35%
Letzter Trade:
11 Stunden
Trades pro Woche:
8
Durchschn. Haltezeit:
19 Stunden
Erholungsfaktor:
2.72
Long-Positionen:
120 (40.27%)
Short-Positionen:
178 (59.73%)
Profit-Faktor:
1.50
Mathematische Gewinnerwartung:
3.53 USD
Durchschnittlicher Profit:
13.70 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-31.54 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-32.23 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-273.99 USD (3)
Wachstum pro Monat :
5.08%
Jahresprognose:
61.62%
Algo-Trading:
98%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
351.01 USD
Maximaler:
386.97 USD (27.61%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
20.18% (384.94 USD)
Kapital:
16.08% (586.78 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|70
|USDCAD
|33
|EURCHF
|31
|EURAUD
|20
|USDCHF
|19
|AUDCAD
|14
|AUDUSD
|13
|AUDCHF
|9
|EURUSD
|8
|NZDCHF
|8
|CADCHF
|7
|NZDCAD
|6
|NZDUSD
|6
|USDJPY
|5
|EURGBP
|5
|XAUUSD
|5
|GBPNZD
|4
|EURNZD
|4
|GBPAUD
|4
|AUDNZD
|4
|GBPCHF
|4
|EURCAD
|3
|EURJPY
|3
|AUDJPY
|3
|CHFJPY
|3
|CADJPY
|2
|NZDJPY
|2
|GBPJPY
|2
|GBPCAD
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GBPUSD
|977
|USDCAD
|-151
|EURCHF
|37
|EURAUD
|-222
|USDCHF
|-14
|AUDCAD
|80
|AUDUSD
|85
|AUDCHF
|-3
|EURUSD
|-101
|NZDCHF
|-88
|CADCHF
|37
|NZDCAD
|10
|NZDUSD
|19
|USDJPY
|4
|EURGBP
|-29
|XAUUSD
|98
|GBPNZD
|2
|EURNZD
|-33
|GBPAUD
|26
|AUDNZD
|4
|GBPCHF
|19
|EURCAD
|7
|EURJPY
|155
|AUDJPY
|51
|CHFJPY
|46
|CADJPY
|-16
|NZDJPY
|35
|GBPJPY
|10
|GBPCAD
|7
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GBPUSD
|2K
|USDCAD
|-641
|EURCHF
|709
|EURAUD
|-1.6K
|USDCHF
|437
|AUDCAD
|529
|AUDUSD
|457
|AUDCHF
|172
|EURUSD
|10
|NZDCHF
|-534
|CADCHF
|252
|NZDCAD
|127
|NZDUSD
|102
|USDJPY
|315
|EURGBP
|-132
|XAUUSD
|453
|GBPNZD
|48
|EURNZD
|-835
|GBPAUD
|417
|AUDNZD
|37
|GBPCHF
|151
|EURCAD
|172
|EURJPY
|1.7K
|AUDJPY
|361
|CHFJPY
|553
|CADJPY
|-176
|NZDJPY
|146
|GBPJPY
|148
|GBPCAD
|49
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +163.09 USD
Schlechtester Trade: -272 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 25
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +295.98 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -32.23 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 15
|0.00 × 1
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
Exness-MT5Real10
|0.33 × 21
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.92 × 61
|
VantageInternational-Live 13
|1.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|1.00 × 4
|
itexsys-Platform
|1.00 × 24
|
FxPro-MT5 Live02
|1.11 × 133
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.17 × 16067
|
ICMarketsEU-MT5-4
|1.29 × 246
|
GOMarketsIntl-Live
|1.40 × 5
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
|
OctaFX-Real2
|1.80 × 10
|
ICMarketsSC-MT5
|1.90 × 420
|
ICMarketsEU-MT5-2
|2.00 × 1
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
GOMarketsMU-Live
|2.08 × 599
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|2.21 × 189
|
VantageInternational-Live 4
|2.21 × 182
noch 88 ...Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
22%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
37
98%
298
77%
3%
1.49
3.53
USD
USD
20%
1:500