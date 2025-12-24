SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / A11564675
Nguyen An Nguyen

A11564675

Nguyen An Nguyen
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
37 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 22%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
298
Gewinntrades:
231 (77.51%)
Verlusttrades:
67 (22.48%)
Bester Trade:
163.09 USD
Schlechtester Trade:
-272.14 USD
Bruttoprofit:
3 165.71 USD (13 566 pips)
Bruttoverlust:
-2 113.46 USD (8 224 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
38 (295.98 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
472.59 USD (25)
Sharpe Ratio:
0.14
Trading-Aktivität:
3.39%
Max deposit load:
9.35%
Letzter Trade:
11 Stunden
Trades pro Woche:
8
Durchschn. Haltezeit:
19 Stunden
Erholungsfaktor:
2.72
Long-Positionen:
120 (40.27%)
Short-Positionen:
178 (59.73%)
Profit-Faktor:
1.50
Mathematische Gewinnerwartung:
3.53 USD
Durchschnittlicher Profit:
13.70 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-31.54 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-32.23 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-273.99 USD (3)
Wachstum pro Monat :
5.08%
Jahresprognose:
61.62%
Algo-Trading:
98%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
351.01 USD
Maximaler:
386.97 USD (27.61%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
20.18% (384.94 USD)
Kapital:
16.08% (586.78 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPUSD 70
USDCAD 33
EURCHF 31
EURAUD 20
USDCHF 19
AUDCAD 14
AUDUSD 13
AUDCHF 9
EURUSD 8
NZDCHF 8
CADCHF 7
NZDCAD 6
NZDUSD 6
USDJPY 5
EURGBP 5
XAUUSD 5
GBPNZD 4
EURNZD 4
GBPAUD 4
AUDNZD 4
GBPCHF 4
EURCAD 3
EURJPY 3
AUDJPY 3
CHFJPY 3
CADJPY 2
NZDJPY 2
GBPJPY 2
GBPCAD 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPUSD 977
USDCAD -151
EURCHF 37
EURAUD -222
USDCHF -14
AUDCAD 80
AUDUSD 85
AUDCHF -3
EURUSD -101
NZDCHF -88
CADCHF 37
NZDCAD 10
NZDUSD 19
USDJPY 4
EURGBP -29
XAUUSD 98
GBPNZD 2
EURNZD -33
GBPAUD 26
AUDNZD 4
GBPCHF 19
EURCAD 7
EURJPY 155
AUDJPY 51
CHFJPY 46
CADJPY -16
NZDJPY 35
GBPJPY 10
GBPCAD 7
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPUSD 2K
USDCAD -641
EURCHF 709
EURAUD -1.6K
USDCHF 437
AUDCAD 529
AUDUSD 457
AUDCHF 172
EURUSD 10
NZDCHF -534
CADCHF 252
NZDCAD 127
NZDUSD 102
USDJPY 315
EURGBP -132
XAUUSD 453
GBPNZD 48
EURNZD -835
GBPAUD 417
AUDNZD 37
GBPCHF 151
EURCAD 172
EURJPY 1.7K
AUDJPY 361
CHFJPY 553
CADJPY -176
NZDJPY 146
GBPJPY 148
GBPCAD 49
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +163.09 USD
Schlechtester Trade: -272 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 25
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +295.98 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -32.23 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-MT5Real18
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
VantageInternational-Live 15
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
Exness-MT5Real10
0.33 × 21
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
ExclusiveMarkets-Live
0.92 × 61
VantageInternational-Live 13
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
OxSecurities-Live
1.00 × 4
itexsys-Platform
1.00 × 24
FxPro-MT5 Live02
1.11 × 133
ICMarketsSC-MT5-2
1.17 × 16067
ICMarketsEU-MT5-4
1.29 × 246
GOMarketsIntl-Live
1.40 × 5
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
OctaFX-Real2
1.80 × 10
ICMarketsSC-MT5
1.90 × 420
ICMarketsEU-MT5-2
2.00 × 1
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
GOMarketsMU-Live
2.08 × 599
ForexClubBY-MT5 Real Server
2.21 × 189
VantageInternational-Live 4
2.21 × 182
noch 88 ...
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Bewertungen
2025.12.29 01:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.29 00:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.26 21:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.24 16:29
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.5% of days out of 133 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 16:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 114 days
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
A11564675
30 USD pro Monat
22%
0
0
USD
2K
USD
37
98%
298
77%
3%
1.49
3.53
USD
20%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.