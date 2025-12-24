- 자본
트레이드:
299
이익 거래:
232 (77.59%)
손실 거래:
67 (22.41%)
최고의 거래:
163.09 USD
최악의 거래:
-272.14 USD
총 수익:
3 198.86 USD (13 612 pips)
총 손실:
-2 116.19 USD (8 224 pips)
연속 최대 이익:
38 (295.98 USD)
연속 최대 이익:
472.59 USD (25)
샤프 비율:
0.14
거래 활동:
3.39%
최대 입금량:
10.52%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
9
평균 유지 시간:
19 시간
회복 요인:
2.80
롱(주식매수):
121 (40.47%)
숏(주식차입매도):
178 (59.53%)
수익 요인:
1.51
기대수익:
3.62 USD
평균 이익:
13.79 USD
평균 손실:
-31.58 USD
연속 최대 손실:
6 (-32.23 USD)
연속 최대 손실:
-273.99 USD (3)
월별 성장률:
6.68%
연간 예측:
81.01%
Algo 트레이딩:
98%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
351.01 USD
최대한의:
386.97 USD (27.61%)
상대적 삭감:
잔고별:
20.18% (384.94 USD)
자본금별:
16.08% (586.78 USD)
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|71
|USDCAD
|33
|EURCHF
|31
|EURAUD
|20
|USDCHF
|19
|AUDCAD
|14
|AUDUSD
|13
|AUDCHF
|9
|EURUSD
|8
|NZDCHF
|8
|CADCHF
|7
|NZDCAD
|6
|NZDUSD
|6
|USDJPY
|5
|EURGBP
|5
|XAUUSD
|5
|GBPNZD
|4
|EURNZD
|4
|GBPAUD
|4
|AUDNZD
|4
|GBPCHF
|4
|EURCAD
|3
|EURJPY
|3
|AUDJPY
|3
|CHFJPY
|3
|CADJPY
|2
|NZDJPY
|2
|GBPJPY
|2
|GBPCAD
|1
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPUSD
|1K
|USDCAD
|-151
|EURCHF
|37
|EURAUD
|-222
|USDCHF
|-14
|AUDCAD
|80
|AUDUSD
|85
|AUDCHF
|-3
|EURUSD
|-101
|NZDCHF
|-88
|CADCHF
|37
|NZDCAD
|10
|NZDUSD
|19
|USDJPY
|4
|EURGBP
|-29
|XAUUSD
|98
|GBPNZD
|2
|EURNZD
|-33
|GBPAUD
|26
|AUDNZD
|4
|GBPCHF
|19
|EURCAD
|7
|EURJPY
|155
|AUDJPY
|51
|CHFJPY
|46
|CADJPY
|-16
|NZDJPY
|35
|GBPJPY
|10
|GBPCAD
|7
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPUSD
|2K
|USDCAD
|-641
|EURCHF
|709
|EURAUD
|-1.6K
|USDCHF
|437
|AUDCAD
|529
|AUDUSD
|457
|AUDCHF
|172
|EURUSD
|10
|NZDCHF
|-534
|CADCHF
|252
|NZDCAD
|127
|NZDUSD
|102
|USDJPY
|315
|EURGBP
|-132
|XAUUSD
|453
|GBPNZD
|48
|EURNZD
|-835
|GBPAUD
|417
|AUDNZD
|37
|GBPCHF
|151
|EURCAD
|172
|EURJPY
|1.7K
|AUDJPY
|361
|CHFJPY
|553
|CADJPY
|-176
|NZDJPY
|146
|GBPJPY
|148
|GBPCAD
|49
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-MT5-4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
Exness-MT5Real10
|0.33 × 21
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
ExclusiveMarkets-Live
|0.92 × 61
VantageInternational-Live 15
|1.00 × 1
VantageInternational-Live 13
|1.00 × 1
itexsys-Platform
|1.00 × 24
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
OxSecurities-Live
|1.00 × 4
FxPro-MT5 Live02
|1.11 × 133
ICMarketsSC-MT5-2
|1.18 × 16077
ICMarketsEU-MT5-4
|1.29 × 246
GOMarketsIntl-Live
|1.40 × 5
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
ICMarketsSC-MT5
|1.90 × 424
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-2
|2.00 × 1
GOMarketsMU-Live
|2.08 × 599
ForexClubBY-MT5 Real Server
|2.21 × 189
VantageInternational-Live 4
|2.21 × 182
Exness-MT5Real8
|2.28 × 39
