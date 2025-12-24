시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / A11564675
Nguyen An Nguyen

A11564675

Nguyen An Nguyen
0 리뷰
안정성
37
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 24%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
299
이익 거래:
232 (77.59%)
손실 거래:
67 (22.41%)
최고의 거래:
163.09 USD
최악의 거래:
-272.14 USD
총 수익:
3 198.86 USD (13 612 pips)
총 손실:
-2 116.19 USD (8 224 pips)
연속 최대 이익:
38 (295.98 USD)
연속 최대 이익:
472.59 USD (25)
샤프 비율:
0.14
거래 활동:
3.39%
최대 입금량:
10.52%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
9
평균 유지 시간:
19 시간
회복 요인:
2.80
롱(주식매수):
121 (40.47%)
숏(주식차입매도):
178 (59.53%)
수익 요인:
1.51
기대수익:
3.62 USD
평균 이익:
13.79 USD
평균 손실:
-31.58 USD
연속 최대 손실:
6 (-32.23 USD)
연속 최대 손실:
-273.99 USD (3)
월별 성장률:
6.68%
연간 예측:
81.01%
Algo 트레이딩:
98%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
351.01 USD
최대한의:
386.97 USD (27.61%)
상대적 삭감:
잔고별:
20.18% (384.94 USD)
자본금별:
16.08% (586.78 USD)

배포

심볼 Sell Buy
GBPUSD 71
USDCAD 33
EURCHF 31
EURAUD 20
USDCHF 19
AUDCAD 14
AUDUSD 13
AUDCHF 9
EURUSD 8
NZDCHF 8
CADCHF 7
NZDCAD 6
NZDUSD 6
USDJPY 5
EURGBP 5
XAUUSD 5
GBPNZD 4
EURNZD 4
GBPAUD 4
AUDNZD 4
GBPCHF 4
EURCAD 3
EURJPY 3
AUDJPY 3
CHFJPY 3
CADJPY 2
NZDJPY 2
GBPJPY 2
GBPCAD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
GBPUSD 1K
USDCAD -151
EURCHF 37
EURAUD -222
USDCHF -14
AUDCAD 80
AUDUSD 85
AUDCHF -3
EURUSD -101
NZDCHF -88
CADCHF 37
NZDCAD 10
NZDUSD 19
USDJPY 4
EURGBP -29
XAUUSD 98
GBPNZD 2
EURNZD -33
GBPAUD 26
AUDNZD 4
GBPCHF 19
EURCAD 7
EURJPY 155
AUDJPY 51
CHFJPY 46
CADJPY -16
NZDJPY 35
GBPJPY 10
GBPCAD 7
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
GBPUSD 2K
USDCAD -641
EURCHF 709
EURAUD -1.6K
USDCHF 437
AUDCAD 529
AUDUSD 457
AUDCHF 172
EURUSD 10
NZDCHF -534
CADCHF 252
NZDCAD 127
NZDUSD 102
USDJPY 315
EURGBP -132
XAUUSD 453
GBPNZD 48
EURNZD -835
GBPAUD 417
AUDNZD 37
GBPCHF 151
EURCAD 172
EURJPY 1.7K
AUDJPY 361
CHFJPY 553
CADJPY -176
NZDJPY 146
GBPJPY 148
GBPCAD 49
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +163.09 USD
최악의 거래: -272 USD
연속 최대 이익: 25
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +295.98 USD
연속 최대 손실: -32.23 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-MT5-4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
Exness-MT5Real10
0.33 × 21
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
ExclusiveMarkets-Live
0.92 × 61
VantageInternational-Live 15
1.00 × 1
VantageInternational-Live 13
1.00 × 1
itexsys-Platform
1.00 × 24
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
OxSecurities-Live
1.00 × 4
FxPro-MT5 Live02
1.11 × 133
ICMarketsSC-MT5-2
1.18 × 16077
ICMarketsEU-MT5-4
1.29 × 246
GOMarketsIntl-Live
1.40 × 5
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
ICMarketsSC-MT5
1.90 × 424
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-2
2.00 × 1
GOMarketsMU-Live
2.08 × 599
ForexClubBY-MT5 Real Server
2.21 × 189
VantageInternational-Live 4
2.21 × 182
Exness-MT5Real8
2.28 × 39
88 더...
리뷰 없음
2025.12.29 01:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.29 00:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.26 21:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.24 16:29
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.5% of days out of 133 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 16:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 114 days
