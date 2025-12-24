信号部分
信号 / MetaTrader 5 / A11564675
Nguyen An Nguyen

A11564675

Nguyen An Nguyen
0条评论
可靠性
37
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 22%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
298
盈利交易:
231 (77.51%)
亏损交易:
67 (22.48%)
最好交易:
163.09 USD
最差交易:
-272.14 USD
毛利:
3 165.71 USD (13 566 pips)
毛利亏损:
-2 113.46 USD (8 224 pips)
最大连续赢利:
38 (295.98 USD)
最大连续盈利:
472.59 USD (25)
夏普比率:
0.14
交易活动:
3.39%
最大入金加载:
9.35%
最近交易:
9 几小时前
每周交易:
8
平均持有时间:
19 小时
采收率:
2.72
长期交易:
120 (40.27%)
短期交易:
178 (59.73%)
利润因子:
1.50
预期回报:
3.53 USD
平均利润:
13.70 USD
平均损失:
-31.54 USD
最大连续失误:
6 (-32.23 USD)
最大连续亏损:
-273.99 USD (3)
每月增长:
5.08%
年度预测:
61.62%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
351.01 USD
最大值:
386.97 USD (27.61%)
相对跌幅:
结余:
20.18% (384.94 USD)
净值:
16.08% (586.78 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPUSD 70
USDCAD 33
EURCHF 31
EURAUD 20
USDCHF 19
AUDCAD 14
AUDUSD 13
AUDCHF 9
EURUSD 8
NZDCHF 8
CADCHF 7
NZDCAD 6
NZDUSD 6
USDJPY 5
EURGBP 5
XAUUSD 5
GBPNZD 4
EURNZD 4
GBPAUD 4
AUDNZD 4
GBPCHF 4
EURCAD 3
EURJPY 3
AUDJPY 3
CHFJPY 3
CADJPY 2
NZDJPY 2
GBPJPY 2
GBPCAD 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPUSD 977
USDCAD -151
EURCHF 37
EURAUD -222
USDCHF -14
AUDCAD 80
AUDUSD 85
AUDCHF -3
EURUSD -101
NZDCHF -88
CADCHF 37
NZDCAD 10
NZDUSD 19
USDJPY 4
EURGBP -29
XAUUSD 98
GBPNZD 2
EURNZD -33
GBPAUD 26
AUDNZD 4
GBPCHF 19
EURCAD 7
EURJPY 155
AUDJPY 51
CHFJPY 46
CADJPY -16
NZDJPY 35
GBPJPY 10
GBPCAD 7
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPUSD 2K
USDCAD -641
EURCHF 709
EURAUD -1.6K
USDCHF 437
AUDCAD 529
AUDUSD 457
AUDCHF 172
EURUSD 10
NZDCHF -534
CADCHF 252
NZDCAD 127
NZDUSD 102
USDJPY 315
EURGBP -132
XAUUSD 453
GBPNZD 48
EURNZD -835
GBPAUD 417
AUDNZD 37
GBPCHF 151
EURCAD 172
EURJPY 1.7K
AUDJPY 361
CHFJPY 553
CADJPY -176
NZDJPY 146
GBPJPY 148
GBPCAD 49
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +163.09 USD
最差交易: -272 USD
最大连续赢利: 25
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +295.98 USD
最大连续亏损: -32.23 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Exness-MT5Real18
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
VantageInternational-Live 15
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
Exness-MT5Real10
0.33 × 21
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
ExclusiveMarkets-Live
0.92 × 61
VantageInternational-Live 13
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
OxSecurities-Live
1.00 × 4
itexsys-Platform
1.00 × 24
FxPro-MT5 Live02
1.11 × 133
ICMarketsSC-MT5-2
1.17 × 16067
ICMarketsEU-MT5-4
1.29 × 246
GOMarketsIntl-Live
1.40 × 5
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
OctaFX-Real2
1.80 × 10
ICMarketsSC-MT5
1.90 × 420
ICMarketsEU-MT5-2
2.00 × 1
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
GOMarketsMU-Live
2.08 × 599
ForexClubBY-MT5 Real Server
2.21 × 189
VantageInternational-Live 4
2.21 × 182
88 更多...
没有评论
2025.12.29 01:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.29 00:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.26 21:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.24 16:29
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.5% of days out of 133 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 16:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 114 days
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
A11564675
每月30 USD
22%
0
0
USD
2K
USD
37
98%
298
77%
3%
1.49
3.53
USD
20%
1:500
