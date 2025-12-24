- Прирост
Всего трейдов:
8
Прибыльных трейдов:
7 (87.50%)
Убыточных трейдов:
1 (12.50%)
Лучший трейд:
3.84 EUR
Худший трейд:
-3.32 EUR
Общая прибыль:
12.34 EUR (1 549 pips)
Общий убыток:
-3.44 EUR (522 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (6.80 EUR)
Макс. прибыль в серии:
6.80 EUR (4)
Коэффициент Шарпа:
0.54
Торговая активность:
98.92%
Макс. загрузка депозита:
0.95%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
5 дней
Фактор восстановления:
2.64
Длинных трейдов:
4 (50.00%)
Коротких трейдов:
4 (50.00%)
Профит фактор:
3.59
Мат. ожидание:
1.11 EUR
Средняя прибыль:
1.76 EUR
Средний убыток:
-3.44 EUR
Макс. серия проигрышей:
1 (-3.32 EUR)
Макс. убыток в серии:
-3.32 EUR (1)
Прирост в месяц:
2.97%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.05 EUR
Максимальная:
3.37 EUR (1.10%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.09% (3.33 EUR)
По эквити:
1.85% (5.63 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD
|10
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD
|1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +3.84 EUR
Худший трейд: -3 EUR
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +6.80 EUR
Макс. убыток в серии: -3.32 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 3
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 2
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 6
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
FXCC1-Trade
|0.00 × 1
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.27 × 15
|
ICMarketsSC-MT5
|0.43 × 115
|
MonetaMarkets-Live
|0.67 × 6
|
STARTRADERFinancial-Live
|1.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|1.17 × 303
|
Exness-MT5Real7
|1.57 × 7
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.79 × 47
|
ForexClub-MT5 Real Server
|3.89 × 123
|
Pepperstone-MT5-Live01
|4.83 × 12
|
FxPro-MT5
|5.00 × 1
|
Ava-Real 1-MT5
|6.00 × 2
|
BabilFinancial-LIVE
|6.00 × 1
|
VantageInternational-Live 8
|6.57 × 49
|
ECMarkets-Server
|6.74 × 189
|
Swissquote-Server
|7.11 × 74
|
OctaFX-Real2
|7.44 × 18
Торговля использует мартингейл и сетку.
После удвоения депозита, рекомендуется снятие прибыли.
Нет отзывов
