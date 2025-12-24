- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
7 (87.50%)
Loss Trade:
1 (12.50%)
Best Trade:
3.84 EUR
Worst Trade:
-3.32 EUR
Profitto lordo:
12.34 EUR (1 549 pips)
Perdita lorda:
-3.44 EUR (522 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (6.80 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
6.80 EUR (4)
Indice di Sharpe:
0.54
Attività di trading:
98.92%
Massimo carico di deposito:
0.95%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
2.64
Long Trade:
4 (50.00%)
Short Trade:
4 (50.00%)
Fattore di profitto:
3.59
Profitto previsto:
1.11 EUR
Profitto medio:
1.76 EUR
Perdita media:
-3.44 EUR
Massime perdite consecutive:
1 (-3.32 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-3.32 EUR (1)
Crescita mensile:
2.97%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.05 EUR
Massimale:
3.37 EUR (1.10%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.09% (3.33 EUR)
Per equità:
1.85% (5.63 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|10
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +3.84 EUR
Worst Trade: -3 EUR
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +6.80 EUR
Massima perdita consecutiva: -3.32 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 3
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 2
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 6
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
FXCC1-Trade
|0.00 × 1
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.27 × 15
|
ICMarketsSC-MT5
|0.43 × 115
|
MonetaMarkets-Live
|0.67 × 6
|
STARTRADERFinancial-Live
|1.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|1.17 × 303
|
Exness-MT5Real7
|1.57 × 7
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.79 × 47
|
ForexClub-MT5 Real Server
|3.89 × 123
|
Pepperstone-MT5-Live01
|4.83 × 12
|
FxPro-MT5
|5.00 × 1
|
Ava-Real 1-MT5
|6.00 × 2
|
BabilFinancial-LIVE
|6.00 × 1
|
VantageInternational-Live 8
|6.57 × 49
|
ECMarkets-Server
|6.74 × 189
|
Swissquote-Server
|7.11 × 74
|
OctaFX-Real2
|7.44 × 18
19 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Торговля использует мартингейл и сетку.
После удвоения депозита, рекомендуется снятие прибыли.
После удвоения депозита, рекомендуется снятие прибыли.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
3%
0
0
USD
USD
309
EUR
EUR
3
100%
8
87%
99%
3.58
1.11
EUR
EUR
2%
1:500