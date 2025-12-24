- 成长
交易:
8
盈利交易:
7 (87.50%)
亏损交易:
1 (12.50%)
最好交易:
3.84 EUR
最差交易:
-3.32 EUR
毛利:
12.34 EUR (1 549 pips)
毛利亏损:
-3.44 EUR (522 pips)
最大连续赢利:
4 (6.80 EUR)
最大连续盈利:
6.80 EUR (4)
夏普比率:
0.54
交易活动:
98.92%
最大入金加载:
0.95%
最近交易:
7 几小时前
每周交易:
5
平均持有时间:
5 天
采收率:
2.64
长期交易:
4 (50.00%)
短期交易:
4 (50.00%)
利润因子:
3.59
预期回报:
1.11 EUR
平均利润:
1.76 EUR
平均损失:
-3.44 EUR
最大连续失误:
1 (-3.32 EUR)
最大连续亏损:
-3.32 EUR (1)
每月增长:
2.97%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.05 EUR
最大值:
3.37 EUR (1.10%)
相对跌幅:
结余:
1.09% (3.33 EUR)
净值:
1.85% (5.63 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD
|10
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD
|1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
最好交易: +3.84 EUR
最差交易: -3 EUR
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +6.80 EUR
最大连续亏损: -3.32 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 3
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 2
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 6
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
FXCC1-Trade
|0.00 × 1
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.27 × 15
|
ICMarketsSC-MT5
|0.43 × 115
|
MonetaMarkets-Live
|0.67 × 6
|
STARTRADERFinancial-Live
|1.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|1.17 × 303
|
Exness-MT5Real7
|1.57 × 7
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.79 × 47
|
ForexClub-MT5 Real Server
|3.89 × 123
|
Pepperstone-MT5-Live01
|4.83 × 12
|
FxPro-MT5
|5.00 × 1
|
Ava-Real 1-MT5
|6.00 × 2
|
BabilFinancial-LIVE
|6.00 × 1
|
VantageInternational-Live 8
|6.57 × 49
|
ECMarkets-Server
|6.74 × 189
|
Swissquote-Server
|7.11 × 74
|
OctaFX-Real2
|7.44 × 18
Торговля использует мартингейл и сетку.
После удвоения депозита, рекомендуется снятие прибыли.
