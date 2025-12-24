SinaisSeções
SERGEI SORGIN

Iriska AUDCAD LP

SERGEI SORGIN
0 comentários
Confiabilidade
3 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 3%
RoboForex-ECN
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
8
Negociações com lucro:
7 (87.50%)
Negociações com perda:
1 (12.50%)
Melhor negociação:
3.84 EUR
Pior negociação:
-3.32 EUR
Lucro bruto:
12.34 EUR (1 549 pips)
Perda bruta:
-3.44 EUR (522 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
4 (6.80 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
6.80 EUR (4)
Índice de Sharpe:
0.54
Atividade de negociação:
98.92%
Depósito máximo carregado:
0.95%
Último negócio:
8 horas atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
5 dias
Fator de recuperação:
2.64
Negociações longas:
4 (50.00%)
Negociações curtas:
4 (50.00%)
Fator de lucro:
3.59
Valor esperado:
1.11 EUR
Lucro médio:
1.76 EUR
Perda média:
-3.44 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-3.32 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-3.32 EUR (1)
Crescimento mensal:
2.97%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.05 EUR
Máximo:
3.37 EUR (1.10%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.09% (3.33 EUR)
Pelo Capital Líquido:
1.85% (5.63 EUR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
AUDCAD 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
AUDCAD 10
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
AUDCAD 1K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +3.84 EUR
Pior negociação: -3 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +6.80 EUR
Máxima perda consecutiva: -3.32 EUR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-ECN" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarkets-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 3
FPMarkets-Live
0.00 × 4
Exness-MT5Real12
0.00 × 2
TitanFX-MT5-01
0.00 × 2
ICTrading-MT5-4
0.00 × 2
ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 6
Bybit-Live
0.00 × 1
FXCC1-Trade
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.27 × 15
ICMarketsSC-MT5
0.43 × 115
MonetaMarkets-Live
0.67 × 6
STARTRADERFinancial-Live
1.00 × 2
RoboForex-ECN
1.17 × 303
Exness-MT5Real7
1.57 × 7
ICMarketsSC-MT5-2
1.79 × 47
ForexClub-MT5 Real Server
3.89 × 123
Pepperstone-MT5-Live01
4.83 × 12
FxPro-MT5
5.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
6.00 × 2
BabilFinancial-LIVE
6.00 × 1
VantageInternational-Live 8
6.57 × 49
ECMarkets-Server
6.74 × 189
Swissquote-Server
7.11 × 74
OctaFX-Real2
7.44 × 18
19 mais ...
Торговля использует мартингейл и сетку.

После удвоения депозита, рекомендуется снятие прибыли.
2026.01.02 09:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.02 08:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.31 17:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.31 16:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.24 15:26
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.12.24 15:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.24 15:26
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Iriska AUDCAD LP
30 USD por mês
3%
0
0
USD
309
EUR
3
100%
8
87%
99%
3.58
1.11
EUR
2%
1:500
Copiar

