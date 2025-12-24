- 成長
トレード:
8
利益トレード:
7 (87.50%)
損失トレード:
1 (12.50%)
ベストトレード:
3.84 EUR
最悪のトレード:
-3.32 EUR
総利益:
12.34 EUR (1 549 pips)
総損失:
-3.44 EUR (522 pips)
最大連続の勝ち:
4 (6.80 EUR)
最大連続利益:
6.80 EUR (4)
シャープレシオ:
0.54
取引アクティビティ:
98.92%
最大入金額:
0.95%
最近のトレード:
8 時間前
1週間当たりの取引:
5
平均保有時間:
5 日
リカバリーファクター:
2.64
長いトレード:
4 (50.00%)
短いトレード:
4 (50.00%)
プロフィットファクター:
3.59
期待されたペイオフ:
1.11 EUR
平均利益:
1.76 EUR
平均損失:
-3.44 EUR
最大連続の負け:
1 (-3.32 EUR)
最大連続損失:
-3.32 EUR (1)
月間成長:
2.97%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.05 EUR
最大の:
3.37 EUR (1.10%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.09% (3.33 EUR)
エクイティによる:
1.85% (5.63 EUR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
AUDCAD 8
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
AUDCAD 10
|10
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
AUDCAD 1K
|1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +3.84 EUR
最悪のトレード: -3 EUR
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +6.80 EUR
最大連続損失: -3.32 EUR
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-ECN"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 3
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 2
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 6
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
FXCC1-Trade
|0.00 × 1
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.27 × 15
|
ICMarketsSC-MT5
|0.43 × 115
|
MonetaMarkets-Live
|0.67 × 6
|
STARTRADERFinancial-Live
|1.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|1.17 × 303
|
Exness-MT5Real7
|1.57 × 7
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.79 × 47
|
ForexClub-MT5 Real Server
|3.89 × 123
|
Pepperstone-MT5-Live01
|4.83 × 12
|
FxPro-MT5
|5.00 × 1
|
Ava-Real 1-MT5
|6.00 × 2
|
BabilFinancial-LIVE
|6.00 × 1
|
VantageInternational-Live 8
|6.57 × 49
|
ECMarkets-Server
|6.74 × 189
|
Swissquote-Server
|7.11 × 74
|
OctaFX-Real2
|7.44 × 18
Торговля использует мартингейл и сетку.
После удвоения депозита, рекомендуется снятие прибыли.
