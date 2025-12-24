- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
4
Прибыльных трейдов:
2 (50.00%)
Убыточных трейдов:
2 (50.00%)
Лучший трейд:
6.07 GBP
Худший трейд:
-49.59 GBP
Общая прибыль:
8.71 GBP (636 pips)
Общий убыток:
-63.01 GBP (1 087 pips)
Макс. серия выигрышей:
2 (8.71 GBP)
Макс. прибыль в серии:
8.71 GBP (2)
Коэффициент Шарпа:
-0.61
Торговая активность:
0.04%
Макс. загрузка депозита:
24.18%
Последний трейд:
32 минуты
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
33 секунды
Фактор восстановления:
-0.86
Длинных трейдов:
2 (50.00%)
Коротких трейдов:
2 (50.00%)
Профит фактор:
0.14
Мат. ожидание:
-13.58 GBP
Средняя прибыль:
4.36 GBP
Средний убыток:
-31.51 GBP
Макс. серия проигрышей:
2 (-62.23 GBP)
Макс. убыток в серии:
-62.23 GBP (2)
Прирост в месяц:
-7.56%
Алготрейдинг:
44%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
54.30 GBP
Максимальная:
62.90 GBP (8.69%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.65% (62.62 GBP)
По эквити:
5.09% (28.54 GBP)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-70
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-451
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +6.07 GBP
Худший трейд: -50 GBP
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +8.71 GBP
Макс. убыток в серии: -62.23 GBP
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "CapitalPointTrading-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real7
|2.82 × 11
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|2.83 × 110
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|7.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|7.31 × 83
|
ICMarketsSC-MT5-4
|8.86 × 133
|
FusionMarkets-Live
|9.76 × 102
|
TradeMaxGlobal-Live
|11.69 × 99
|
ICMarketsSC-MT5-2
|11.93 × 267
|
STARTRADERFinancial-Live
|12.16 × 25
|
Coinexx-Live
|14.68 × 22
|
VantageInternational-Live 13
|15.05 × 20
|
Exness-MT5Real10
|16.40 × 5
|
FxPro-MT5
|16.52 × 50
|
Exness-MT5Real2
|16.69 × 13
|
HFMarketsSA-Live2
|18.00 × 1
|
FOREX.comGlobalCN-Live 534
|23.95 × 112
|
Exness-MT5Real31
|25.67 × 6
|
Earnex-Trade
|27.05 × 248
|
Exness-MT5Real38
|29.07 × 146
|
ICMarketsEU-MT5-5
|29.50 × 26
