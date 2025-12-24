СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Legacy Gain
JOABE BERNARDES CARMINO DOS SANTOS DIAS

Legacy Gain

JOABE BERNARDES CARMINO DOS SANTOS DIAS
0 отзывов
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2025 -8%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
4
Прибыльных трейдов:
2 (50.00%)
Убыточных трейдов:
2 (50.00%)
Лучший трейд:
6.07 GBP
Худший трейд:
-49.59 GBP
Общая прибыль:
8.71 GBP (636 pips)
Общий убыток:
-63.01 GBP (1 087 pips)
Макс. серия выигрышей:
2 (8.71 GBP)
Макс. прибыль в серии:
8.71 GBP (2)
Коэффициент Шарпа:
-0.61
Торговая активность:
0.04%
Макс. загрузка депозита:
24.18%
Последний трейд:
32 минуты
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
33 секунды
Фактор восстановления:
-0.86
Длинных трейдов:
2 (50.00%)
Коротких трейдов:
2 (50.00%)
Профит фактор:
0.14
Мат. ожидание:
-13.58 GBP
Средняя прибыль:
4.36 GBP
Средний убыток:
-31.51 GBP
Макс. серия проигрышей:
2 (-62.23 GBP)
Макс. убыток в серии:
-62.23 GBP (2)
Прирост в месяц:
-7.56%
Алготрейдинг:
44%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
54.30 GBP
Максимальная:
62.90 GBP (8.69%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.65% (62.62 GBP)
По эквити:
5.09% (28.54 GBP)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -70
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -451
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +6.07 GBP
Худший трейд: -50 GBP
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +8.71 GBP
Макс. убыток в серии: -62.23 GBP

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "CapitalPointTrading-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real6
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 3
Exness-MT5Real7
2.82 × 11
CapitalPointTrading-MT5-4
2.83 × 110
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
7.00 × 1
TickmillUK-Live
7.31 × 83
ICMarketsSC-MT5-4
8.86 × 133
FusionMarkets-Live
9.76 × 102
TradeMaxGlobal-Live
11.69 × 99
ICMarketsSC-MT5-2
11.93 × 267
STARTRADERFinancial-Live
12.16 × 25
Coinexx-Live
14.68 × 22
VantageInternational-Live 13
15.05 × 20
Exness-MT5Real10
16.40 × 5
FxPro-MT5
16.52 × 50
Exness-MT5Real2
16.69 × 13
HFMarketsSA-Live2
18.00 × 1
FOREX.comGlobalCN-Live 534
23.95 × 112
Exness-MT5Real31
25.67 × 6
Earnex-Trade
27.05 × 248
Exness-MT5Real38
29.07 × 146
ICMarketsEU-MT5-5
29.50 × 26
Нет отзывов
2025.12.29 01:11
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 4 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.26 02:02
Share of trading days is too low
2025.12.26 02:02
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.26 02:02
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.24 15:26
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 15:26
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 15:26
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.24 15:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.24 15:26
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
