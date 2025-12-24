シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Legacy Gain
JOABE BERNARDES CARMINO DOS SANTOS DIAS

Legacy Gain

JOABE BERNARDES CARMINO DOS SANTOS DIAS
レビュー0件
1週間
0 / 0 USD
成長(開始日): 2025 1%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
2
利益トレード:
2 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
6.07 GBP
最悪のトレード:
0.00 GBP
総利益:
8.71 GBP (636 pips)
総損失:
-0.11 GBP
最大連続の勝ち:
2 (8.71 GBP)
最大連続利益:
8.71 GBP (2)
シャープレシオ:
2.55
取引アクティビティ:
0.00%
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
11 秒
リカバリーファクター:
78.18
長いトレード:
2 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
79.18
期待されたペイオフ:
4.36 GBP
平均利益:
4.36 GBP
平均損失:
0.00 GBP
最大連続の負け:
0 (0.00 GBP)
最大連続損失:
0.00 GBP (0)
月間成長:
1.20%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.11 GBP
最大の:
0.11 GBP (0.02%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 GBP)
エクイティによる:
0.00% (0.00 GBP)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 2
1 2
1 2
1 2
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 11
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 636
200 400 600
200 400 600
200 400 600
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +6.07 GBP
最悪のトレード: -0 GBP
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 0
最大連続利益: +8.71 GBP
最大連続損失: -0.00 GBP

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"CapitalPointTrading-MT5-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Exness-MT5Real6
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 3
Exness-MT5Real7
2.82 × 11
CapitalPointTrading-MT5-4
2.83 × 110
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
7.00 × 1
TickmillUK-Live
7.31 × 83
ICMarketsSC-MT5-4
8.86 × 133
FusionMarkets-Live
9.76 × 102
TradeMaxGlobal-Live
11.69 × 99
ICMarketsSC-MT5-2
11.93 × 267
STARTRADERFinancial-Live
12.16 × 25
Coinexx-Live
14.68 × 22
VantageInternational-Live 13
15.05 × 20
Exness-MT5Real10
16.40 × 5
FxPro-MT5
16.52 × 50
Exness-MT5Real2
16.69 × 13
HFMarketsSA-Live2
18.00 × 1
FOREX.comGlobalCN-Live 534
23.95 × 112
Exness-MT5Real31
25.67 × 6
Earnex-Trade
27.05 × 248
Exness-MT5Real38
29.07 × 146
ICMarketsEU-MT5-5
29.50 × 26
2025.12.26 02:02
Share of trading days is too low
2025.12.26 02:02
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.26 02:02
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.24 15:26
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 15:26
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 15:26
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.24 15:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.24 15:26
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
