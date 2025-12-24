- Incremento
Total de Trades:
2
Transacciones Rentables:
2 (100.00%)
Transacciones Irrentables:
0 (0.00%)
Mejor transacción:
6.07 GBP
Peor transacción:
0.00 GBP
Beneficio Bruto:
8.71 GBP (636 pips)
Pérdidas Brutas:
-0.11 GBP
Máximo de ganancias consecutivas:
2 (8.71 GBP)
Beneficio máximo consecutivo:
8.71 GBP (2)
Ratio de Sharpe:
2.55
Actividad comercial:
0.00%
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
1 día
Trades a la semana:
2
Tiempo medio de espera:
11 segundos
Factor de Recuperación:
78.18
Transacciones Largas:
2 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
79.18
Beneficio Esperado:
4.36 GBP
Beneficio medio:
4.36 GBP
Pérdidas medias:
0.00 GBP
Máximo de pérdidas consecutivas:
0 (0.00 GBP)
Pérdidas máximas consecutivas:
0.00 GBP (0)
Crecimiento al mes:
1.20%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.11 GBP
Máxima:
0.11 GBP (0.02%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 GBP)
De fondos:
0.00% (0.00 GBP)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|636
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "CapitalPointTrading-MT5-4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real7
|2.82 × 11
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|2.83 × 110
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|7.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|7.31 × 83
|
ICMarketsSC-MT5-4
|8.86 × 133
|
FusionMarkets-Live
|9.76 × 102
|
TradeMaxGlobal-Live
|11.69 × 99
|
ICMarketsSC-MT5-2
|11.93 × 267
|
STARTRADERFinancial-Live
|12.16 × 25
|
Coinexx-Live
|14.68 × 22
|
VantageInternational-Live 13
|15.05 × 20
|
Exness-MT5Real10
|16.40 × 5
|
FxPro-MT5
|16.52 × 50
|
Exness-MT5Real2
|16.69 × 13
|
HFMarketsSA-Live2
|18.00 × 1
|
FOREX.comGlobalCN-Live 534
|23.95 × 112
|
Exness-MT5Real31
|25.67 × 6
|
Earnex-Trade
|27.05 × 248
|
Exness-MT5Real38
|29.07 × 146
|
ICMarketsEU-MT5-5
|29.50 × 26
