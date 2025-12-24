SeñalesSecciones
JOABE BERNARDES CARMINO DOS SANTOS DIAS

Legacy Gain

JOABE BERNARDES CARMINO DOS SANTOS DIAS
1 semana
0 / 0 USD
incremento desde 2025 1%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
2
Transacciones Rentables:
2 (100.00%)
Transacciones Irrentables:
0 (0.00%)
Mejor transacción:
6.07 GBP
Peor transacción:
0.00 GBP
Beneficio Bruto:
8.71 GBP (636 pips)
Pérdidas Brutas:
-0.11 GBP
Máximo de ganancias consecutivas:
2 (8.71 GBP)
Beneficio máximo consecutivo:
8.71 GBP (2)
Ratio de Sharpe:
2.55
Actividad comercial:
0.00%
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
1 día
Trades a la semana:
2
Tiempo medio de espera:
11 segundos
Factor de Recuperación:
78.18
Transacciones Largas:
2 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
79.18
Beneficio Esperado:
4.36 GBP
Beneficio medio:
4.36 GBP
Pérdidas medias:
0.00 GBP
Máximo de pérdidas consecutivas:
0 (0.00 GBP)
Pérdidas máximas consecutivas:
0.00 GBP (0)
Crecimiento al mes:
1.20%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.11 GBP
Máxima:
0.11 GBP (0.02%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 GBP)
De fondos:
0.00% (0.00 GBP)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 2
1 2
1 2
1 2
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 11
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 636
200 400 600
200 400 600
200 400 600
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +6.07 GBP
Peor transacción: -0 GBP
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 0
Beneficio máximo consecutivo: +8.71 GBP
Pérdidas máximas consecutivas: -0.00 GBP

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "CapitalPointTrading-MT5-4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-MT5Real6
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 3
Exness-MT5Real7
2.82 × 11
CapitalPointTrading-MT5-4
2.83 × 110
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
7.00 × 1
TickmillUK-Live
7.31 × 83
ICMarketsSC-MT5-4
8.86 × 133
FusionMarkets-Live
9.76 × 102
TradeMaxGlobal-Live
11.69 × 99
ICMarketsSC-MT5-2
11.93 × 267
STARTRADERFinancial-Live
12.16 × 25
Coinexx-Live
14.68 × 22
VantageInternational-Live 13
15.05 × 20
Exness-MT5Real10
16.40 × 5
FxPro-MT5
16.52 × 50
Exness-MT5Real2
16.69 × 13
HFMarketsSA-Live2
18.00 × 1
FOREX.comGlobalCN-Live 534
23.95 × 112
Exness-MT5Real31
25.67 × 6
Earnex-Trade
27.05 × 248
Exness-MT5Real38
29.07 × 146
ICMarketsEU-MT5-5
29.50 × 26
No hay comentarios
2025.12.26 02:02
Share of trading days is too low
2025.12.26 02:02
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.26 02:02
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.24 15:26
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 15:26
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 15:26
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.24 15:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.24 15:26
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
