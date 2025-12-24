信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Legacy Gain
JOABE BERNARDES CARMINO DOS SANTOS DIAS

Legacy Gain

JOABE BERNARDES CARMINO DOS SANTOS DIAS
0条评论
1
0 / 0 USD
增长自 2025 1%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
2
盈利交易:
2 (100.00%)
亏损交易:
0 (0.00%)
最好交易:
6.07 GBP
最差交易:
0.00 GBP
毛利:
8.71 GBP (636 pips)
毛利亏损:
-0.11 GBP
最大连续赢利:
2 (8.71 GBP)
最大连续盈利:
8.71 GBP (2)
夏普比率:
2.55
交易活动:
0.00%
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
2
平均持有时间:
11 秒
采收率:
78.18
长期交易:
2 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
79.18
预期回报:
4.36 GBP
平均利润:
4.36 GBP
平均损失:
0.00 GBP
最大连续失误:
0 (0.00 GBP)
最大连续亏损:
0.00 GBP (0)
每月增长:
1.20%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.11 GBP
最大值:
0.11 GBP (0.02%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 GBP)
净值:
0.00% (0.00 GBP)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 2
1 2
1 2
1 2
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 11
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 636
200 400 600
200 400 600
200 400 600
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +6.07 GBP
最差交易: -0 GBP
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 0
最大连续盈利: +8.71 GBP
最大连续亏损: -0.00 GBP

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 CapitalPointTrading-MT5-4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Exness-MT5Real6
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 3
Exness-MT5Real7
2.82 × 11
CapitalPointTrading-MT5-4
2.83 × 110
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
7.00 × 1
TickmillUK-Live
7.31 × 83
ICMarketsSC-MT5-4
8.86 × 133
FusionMarkets-Live
9.76 × 102
TradeMaxGlobal-Live
11.69 × 99
ICMarketsSC-MT5-2
11.93 × 267
STARTRADERFinancial-Live
12.16 × 25
Coinexx-Live
14.68 × 22
VantageInternational-Live 13
15.05 × 20
Exness-MT5Real10
16.40 × 5
FxPro-MT5
16.52 × 50
Exness-MT5Real2
16.69 × 13
HFMarketsSA-Live2
18.00 × 1
FOREX.comGlobalCN-Live 534
23.95 × 112
Exness-MT5Real31
25.67 × 6
Earnex-Trade
27.05 × 248
Exness-MT5Real38
29.07 × 146
ICMarketsEU-MT5-5
29.50 × 26
2025.12.26 02:02
Share of trading days is too low
2025.12.26 02:02
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.26 02:02
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.24 15:26
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 15:26
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 15:26
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.24 15:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.24 15:26
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
