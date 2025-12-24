SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Legacy Gain
JOABE BERNARDES CARMINO DOS SANTOS DIAS

Legacy Gain

JOABE BERNARDES CARMINO DOS SANTOS DIAS
0 Bewertungen
1 Woche
0 / 0 USD
Für 50 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -8%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
4
Gewinntrades:
2 (50.00%)
Verlusttrades:
2 (50.00%)
Bester Trade:
6.07 GBP
Schlechtester Trade:
-49.59 GBP
Bruttoprofit:
8.71 GBP (636 pips)
Bruttoverlust:
-62.73 GBP (1 087 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
2 (8.71 GBP)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
8.71 GBP (2)
Sharpe Ratio:
-0.61
Trading-Aktivität:
0.04%
Max deposit load:
9.71%
Letzter Trade:
12 Stunden
Trades pro Woche:
4
Durchschn. Haltezeit:
33 Sekunden
Erholungsfaktor:
-0.86
Long-Positionen:
2 (50.00%)
Short-Positionen:
2 (50.00%)
Profit-Faktor:
0.14
Mathematische Gewinnerwartung:
-13.51 GBP
Durchschnittlicher Profit:
4.36 GBP
Durchschnittlicher Verlust:
-31.37 GBP
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-62.23 GBP)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-62.23 GBP (2)
Wachstum pro Monat :
-7.56%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
54.02 GBP
Maximaler:
62.62 GBP (8.65%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
8.65% (62.62 GBP)
Kapital:
0.73% (5.18 GBP)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD -70
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD -451
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +6.07 GBP
Schlechtester Trade: -50 GBP
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +8.71 GBP
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -62.23 GBP

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "CapitalPointTrading-MT5-4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-MT5Real6
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 3
Exness-MT5Real7
2.82 × 11
CapitalPointTrading-MT5-4
2.83 × 110
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
7.00 × 1
TickmillUK-Live
7.31 × 83
ICMarketsSC-MT5-4
8.86 × 133
FusionMarkets-Live
9.76 × 102
TradeMaxGlobal-Live
11.69 × 99
ICMarketsSC-MT5-2
11.93 × 267
STARTRADERFinancial-Live
12.16 × 25
Coinexx-Live
14.68 × 22
VantageInternational-Live 13
15.05 × 20
Exness-MT5Real10
16.40 × 5
FxPro-MT5
16.52 × 50
Exness-MT5Real2
16.69 × 13
HFMarketsSA-Live2
18.00 × 1
FOREX.comGlobalCN-Live 534
23.95 × 112
Exness-MT5Real31
25.67 × 6
Earnex-Trade
27.05 × 248
Exness-MT5Real38
29.07 × 146
ICMarketsEU-MT5-5
29.50 × 26
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Bewertungen
2025.12.29 01:11
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 4 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.26 02:02
Share of trading days is too low
2025.12.26 02:02
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.26 02:02
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.24 15:26
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 15:26
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 15:26
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.24 15:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.24 15:26
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Legacy Gain
50 USD pro Monat
-8%
0
0
USD
561
GBP
1
100%
4
50%
0%
0.13
-13.51
GBP
9%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.