- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
4
Gewinntrades:
2 (50.00%)
Verlusttrades:
2 (50.00%)
Bester Trade:
6.07 GBP
Schlechtester Trade:
-49.59 GBP
Bruttoprofit:
8.71 GBP (636 pips)
Bruttoverlust:
-62.73 GBP (1 087 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
2 (8.71 GBP)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
8.71 GBP (2)
Sharpe Ratio:
-0.61
Trading-Aktivität:
0.04%
Max deposit load:
9.71%
Letzter Trade:
12 Stunden
Trades pro Woche:
4
Durchschn. Haltezeit:
33 Sekunden
Erholungsfaktor:
-0.86
Long-Positionen:
2 (50.00%)
Short-Positionen:
2 (50.00%)
Profit-Faktor:
0.14
Mathematische Gewinnerwartung:
-13.51 GBP
Durchschnittlicher Profit:
4.36 GBP
Durchschnittlicher Verlust:
-31.37 GBP
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-62.23 GBP)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-62.23 GBP (2)
Wachstum pro Monat :
-7.56%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
54.02 GBP
Maximaler:
62.62 GBP (8.65%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
8.65% (62.62 GBP)
Kapital:
0.73% (5.18 GBP)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|-70
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|-451
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Bester Trade: +6.07 GBP
Schlechtester Trade: -50 GBP
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +8.71 GBP
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -62.23 GBP
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "CapitalPointTrading-MT5-4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real7
|2.82 × 11
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|2.83 × 110
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|7.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|7.31 × 83
|
ICMarketsSC-MT5-4
|8.86 × 133
|
FusionMarkets-Live
|9.76 × 102
|
TradeMaxGlobal-Live
|11.69 × 99
|
ICMarketsSC-MT5-2
|11.93 × 267
|
STARTRADERFinancial-Live
|12.16 × 25
|
Coinexx-Live
|14.68 × 22
|
VantageInternational-Live 13
|15.05 × 20
|
Exness-MT5Real10
|16.40 × 5
|
FxPro-MT5
|16.52 × 50
|
Exness-MT5Real2
|16.69 × 13
|
HFMarketsSA-Live2
|18.00 × 1
|
FOREX.comGlobalCN-Live 534
|23.95 × 112
|
Exness-MT5Real31
|25.67 × 6
|
Earnex-Trade
|27.05 × 248
|
Exness-MT5Real38
|29.07 × 146
|
ICMarketsEU-MT5-5
|29.50 × 26
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
50 USD pro Monat
-8%
0
0
USD
USD
561
GBP
GBP
1
100%
4
50%
0%
0.13
-13.51
GBP
GBP
9%
1:500