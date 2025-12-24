- Прирост
Всего трейдов:
52
Прибыльных трейдов:
21 (40.38%)
Убыточных трейдов:
31 (59.62%)
Лучший трейд:
120.48 USD
Худший трейд:
-35.60 USD
Общая прибыль:
670.36 USD (32 882 pips)
Общий убыток:
-654.82 USD (27 042 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (155.90 USD)
Макс. прибыль в серии:
236.41 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
53.95%
Макс. загрузка депозита:
3.98%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
19
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
0.06
Длинных трейдов:
33 (63.46%)
Коротких трейдов:
19 (36.54%)
Профит фактор:
1.02
Мат. ожидание:
0.30 USD
Средняя прибыль:
31.92 USD
Средний убыток:
-21.12 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-210.00 USD)
Макс. убыток в серии:
-210.00 USD (8)
Прирост в месяц:
2.18%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
33.93 USD
Максимальная:
256.32 USD (25.99%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
25.99% (256.32 USD)
По эквити:
2.70% (24.66 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.m
|52
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.m
|16
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.m
|5.8K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Monex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
