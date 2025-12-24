SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Gold Hack New
Hendy Tanuardy

Gold Hack New

Hendy Tanuardy
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
4 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 32%
Monex-Live
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
37
Gewinntrades:
17 (45.94%)
Verlusttrades:
20 (54.05%)
Bester Trade:
120.48 USD
Schlechtester Trade:
-35.60 USD
Bruttoprofit:
586.78 USD (30 078 pips)
Bruttoverlust:
-358.33 USD (17 288 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
4 (155.90 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
236.41 USD (2)
Sharpe Ratio:
0.18
Trading-Aktivität:
52.60%
Max deposit load:
3.18%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
5
Durchschn. Haltezeit:
4 Stunden
Erholungsfaktor:
1.59
Long-Positionen:
22 (59.46%)
Short-Positionen:
15 (40.54%)
Profit-Faktor:
1.64
Mathematische Gewinnerwartung:
6.17 USD
Durchschnittlicher Profit:
34.52 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-17.92 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-109.50 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-109.50 USD (6)
Wachstum pro Monat :
32.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
33.93 USD
Maximaler:
143.46 USD (15.65%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
15.64% (143.36 USD)
Kapital:
2.05% (20.19 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD.m 37
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD.m 229
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD.m 13K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +120.48 USD
Schlechtester Trade: -36 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +155.90 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -109.50 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Monex-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.25 23:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 09:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
