Negociações:
36
Negociações com lucro:
17 (47.22%)
Negociações com perda:
19 (52.78%)
Melhor negociação:
120.48 USD
Pior negociação:
-35.60 USD
Lucro bruto:
586.78 USD (30 078 pips)
Perda bruta:
-340.18 USD (16 699 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
4 (155.90 USD)
Máximo lucro consecutivo:
236.41 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.20
Atividade de negociação:
65.73%
Depósito máximo carregado:
3.14%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
4 horas
Fator de recuperação:
1.72
Negociações longas:
21 (58.33%)
Negociações curtas:
15 (41.67%)
Fator de lucro:
1.72
Valor esperado:
6.85 USD
Lucro médio:
34.52 USD
Perda média:
-17.90 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-109.50 USD)
Máxima perda consecutiva:
-109.50 USD (6)
Crescimento mensal:
34.52%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
33.93 USD
Máximo:
143.46 USD (15.65%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
15.64% (143.36 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.05% (20.19 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.m
|36
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.m
|247
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.m
|13K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Monex-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
