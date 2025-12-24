SinaisSeções
Hendy Tanuardy

Gold Hack New

Hendy Tanuardy
Confiabilidade
4 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 35%
Monex-Live
1:100
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
36
Negociações com lucro:
17 (47.22%)
Negociações com perda:
19 (52.78%)
Melhor negociação:
120.48 USD
Pior negociação:
-35.60 USD
Lucro bruto:
586.78 USD (30 078 pips)
Perda bruta:
-340.18 USD (16 699 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
4 (155.90 USD)
Máximo lucro consecutivo:
236.41 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.20
Atividade de negociação:
65.73%
Depósito máximo carregado:
3.14%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
4 horas
Fator de recuperação:
1.72
Negociações longas:
21 (58.33%)
Negociações curtas:
15 (41.67%)
Fator de lucro:
1.72
Valor esperado:
6.85 USD
Lucro médio:
34.52 USD
Perda média:
-17.90 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-109.50 USD)
Máxima perda consecutiva:
-109.50 USD (6)
Crescimento mensal:
34.52%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
33.93 USD
Máximo:
143.46 USD (15.65%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
15.64% (143.36 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.05% (20.19 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD.m 36
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD.m 247
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD.m 13K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +120.48 USD
Pior negociação: -36 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +155.90 USD
Máxima perda consecutiva: -109.50 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Monex-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.12.25 23:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 09:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
