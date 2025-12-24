- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
35
盈利交易:
17 (48.57%)
亏损交易:
18 (51.43%)
最好交易:
120.48 USD
最差交易:
-35.60 USD
毛利:
586.78 USD (30 078 pips)
毛利亏损:
-314.92 USD (15 867 pips)
最大连续赢利:
4 (155.90 USD)
最大连续盈利:
236.41 USD (2)
夏普比率:
0.21
交易活动:
99.19%
最大入金加载:
3.14%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
2
平均持有时间:
4 小时
采收率:
1.90
长期交易:
21 (60.00%)
短期交易:
14 (40.00%)
利润因子:
1.86
预期回报:
7.77 USD
平均利润:
34.52 USD
平均损失:
-17.50 USD
最大连续失误:
6 (-109.50 USD)
最大连续亏损:
-109.50 USD (6)
每月增长:
38.06%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
33.93 USD
最大值:
143.46 USD (15.65%)
相对跌幅:
结余:
15.64% (143.36 USD)
净值:
1.64% (15.58 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.m
|35
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.m
|272
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.m
|14K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 入金加载
- 提取
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Monex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
38%
0
0
USD
USD
986
USD
USD
4
0%
35
48%
99%
1.86
7.77
USD
USD
16%
1:100