トレード:
36
利益トレード:
17 (47.22%)
損失トレード:
19 (52.78%)
ベストトレード:
120.48 USD
最悪のトレード:
-35.60 USD
総利益:
586.78 USD (30 078 pips)
総損失:
-340.18 USD (16 699 pips)
最大連続の勝ち:
4 (155.90 USD)
最大連続利益:
236.41 USD (2)
シャープレシオ:
0.20
取引アクティビティ:
65.73%
最大入金額:
3.14%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
4 時間
リカバリーファクター:
1.72
長いトレード:
21 (58.33%)
短いトレード:
15 (41.67%)
プロフィットファクター:
1.72
期待されたペイオフ:
6.85 USD
平均利益:
34.52 USD
平均損失:
-17.90 USD
最大連続の負け:
6 (-109.50 USD)
最大連続損失:
-109.50 USD (6)
月間成長:
34.52%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
33.93 USD
最大の:
143.46 USD (15.65%)
比較ドローダウン:
残高による:
15.64% (143.36 USD)
エクイティによる:
2.05% (20.19 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.m
|36
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.m
|247
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.m
|13K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
ベストトレード: +120.48 USD
最悪のトレード: -36 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +155.90 USD
最大連続損失: -109.50 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Monex-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
