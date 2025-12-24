- 자본
- 축소
트레이드:
54
이익 거래:
22 (40.74%)
손실 거래:
32 (59.26%)
최고의 거래:
120.48 USD
최악의 거래:
-35.60 USD
총 수익:
746.37 USD (35 476 pips)
총 손실:
-683.71 USD (27 989 pips)
연속 최대 이익:
4 (155.90 USD)
연속 최대 이익:
236.41 USD (2)
샤프 비율:
0.06
거래 활동:
19.13%
최대 입금량:
4.27%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
1
평균 유지 시간:
3 시간
회복 요인:
0.22
롱(주식매수):
35 (64.81%)
숏(주식차입매도):
19 (35.19%)
수익 요인:
1.09
기대수익:
1.16 USD
평균 이익:
33.93 USD
평균 손실:
-21.37 USD
연속 최대 손실:
8 (-210.00 USD)
연속 최대 손실:
-210.00 USD (8)
월별 성장률:
-10.36%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
33.93 USD
최대한의:
285.21 USD (28.92%)
상대적 삭감:
잔고별:
28.91% (285.06 USD)
자본금별:
2.70% (24.66 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD.m
|54
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD.m
|63
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD.m
|7.5K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +120.48 USD
최악의 거래: -36 USD
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 8
연속 최대 이익: +155.90 USD
연속 최대 손실: -210.00 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Monex-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
