Всего трейдов:
10
Прибыльных трейдов:
7 (70.00%)
Убыточных трейдов:
3 (30.00%)
Лучший трейд:
9.95 USD
Худший трейд:
-7.39 USD
Общая прибыль:
21.30 USD (21 291 pips)
Общий убыток:
-7.94 USD (7 943 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (4.08 USD)
Макс. прибыль в серии:
9.95 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.31
Торговая активность:
19.28%
Макс. загрузка депозита:
9.18%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
16 минут
Фактор восстановления:
1.81
Длинных трейдов:
9 (90.00%)
Коротких трейдов:
1 (10.00%)
Профит фактор:
2.68
Мат. ожидание:
1.34 USD
Средняя прибыль:
3.04 USD
Средний убыток:
-2.65 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-7.39 USD)
Макс. убыток в серии:
-7.39 USD (1)
Прирост в месяц:
2.67%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3.50 USD
Максимальная:
7.39 USD (1.47%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.47% (7.39 USD)
По эквити:
1.74% (8.64 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|13
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|13K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Лучший трейд: +9.95 USD
Худший трейд: -7 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +4.08 USD
Макс. убыток в серии: -7.39 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real31" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 2
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
Exness-MT5Real31
|49.69 × 144
|
TitanFX-MT5-01
|54.00 × 1
