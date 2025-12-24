- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
3
Profit Trade:
2 (66.66%)
Loss Trade:
1 (33.33%)
Best Trade:
0.61 USD
Worst Trade:
-0.19 USD
Profitto lordo:
1.04 USD (1 035 pips)
Perdita lorda:
-0.19 USD (193 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (1.04 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1.04 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.83
Attività di trading:
33.28%
Massimo carico di deposito:
8.96%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
1 minuto
Fattore di recupero:
4.47
Long Trade:
3 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
5.47
Profitto previsto:
0.28 USD
Profitto medio:
0.52 USD
Perdita media:
-0.19 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.19 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.19 USD (1)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.19 USD
Massimale:
0.19 USD (0.04%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.25% (1.27 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|3
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|842
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +0.61 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +1.04 USD
Massima perdita consecutiva: -0.19 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 2
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|36.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|46.43 × 138
Updating....
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
40USD al mese
0%
0
0
USD
USD
501
USD
USD
1
100%
3
66%
33%
5.47
0.28
USD
USD
0%
1:100