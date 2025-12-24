- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
12
盈利交易:
9 (75.00%)
亏损交易:
3 (25.00%)
最好交易:
9.95 USD
最差交易:
-7.39 USD
毛利:
22.95 USD (22 938 pips)
毛利亏损:
-7.94 USD (7 943 pips)
最大连续赢利:
5 (4.08 USD)
最大连续盈利:
11.60 USD (3)
夏普比率:
0.31
交易活动:
13.84%
最大入金加载:
9.34%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
13
平均持有时间:
14 分钟
采收率:
2.03
长期交易:
9 (75.00%)
短期交易:
3 (25.00%)
利润因子:
2.89
预期回报:
1.25 USD
平均利润:
2.55 USD
平均损失:
-2.65 USD
最大连续失误:
1 (-7.39 USD)
最大连续亏损:
-7.39 USD (1)
每月增长:
3.00%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
3.50 USD
最大值:
7.39 USD (1.47%)
相对跌幅:
结余:
1.47% (7.39 USD)
净值:
6.58% (33.87 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|12
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|15
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|15K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +9.95 USD
最差交易: -7 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +4.08 USD
最大连续亏损: -7.39 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real31 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
Updating....
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月40 USD
3%
0
0
USD
USD
515
USD
USD
1
100%
12
75%
14%
2.89
1.25
USD
USD
7%
1:100