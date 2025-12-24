- Crescimento
Negociações:
18
Negociações com lucro:
11 (61.11%)
Negociações com perda:
7 (38.89%)
Melhor negociação:
9.95 USD
Pior negociação:
-42.10 USD
Lucro bruto:
24.63 USD (24 611 pips)
Perda bruta:
-67.53 USD (67 515 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (4.08 USD)
Máximo lucro consecutivo:
11.60 USD (3)
Índice de Sharpe:
-0.23
Atividade de negociação:
30.28%
Depósito máximo carregado:
107.81%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
18
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
-0.72
Negociações longas:
11 (61.11%)
Negociações curtas:
7 (38.89%)
Fator de lucro:
0.36
Valor esperado:
-2.38 USD
Lucro médio:
2.24 USD
Perda média:
-9.65 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-59.59 USD)
Máxima perda consecutiva:
-59.59 USD (4)
Crescimento mensal:
-13.80%
Algotrading:
72%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
44.58 USD
Máximo:
59.59 USD (11.57%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
19.29% (59.59 USD)
Pelo Capital Líquido:
10.29% (4.83 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|18
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|-43
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|-43K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +9.95 USD
Pior negociação: -42 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +4.08 USD
Máxima perda consecutiva: -59.59 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real31" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 4
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|31.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|54.24 × 156
|
ICMarketsSC-MT5-2
|96.00 × 1
