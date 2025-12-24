SeñalesSecciones
Le Chung Dinh

MAXBACKCOM

Le Chung Dinh
0 comentarios
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 40 USD al mes
incremento desde 2025 -14%
Exness-MT5Real31
1:100
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
18
Transacciones Rentables:
11 (61.11%)
Transacciones Irrentables:
7 (38.89%)
Mejor transacción:
9.95 USD
Peor transacción:
-42.10 USD
Beneficio Bruto:
24.63 USD (24 611 pips)
Pérdidas Brutas:
-67.53 USD (67 515 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
5 (4.08 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
11.60 USD (3)
Ratio de Sharpe:
-0.23
Actividad comercial:
30.28%
Carga máxima del depósito:
107.81%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
18
Tiempo medio de espera:
1 hora
Factor de Recuperación:
-0.72
Transacciones Largas:
11 (61.11%)
Transacciones Cortas:
7 (38.89%)
Factor de Beneficio:
0.36
Beneficio Esperado:
-2.38 USD
Beneficio medio:
2.24 USD
Pérdidas medias:
-9.65 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-59.59 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-59.59 USD (4)
Crecimiento al mes:
-13.80%
Trading algorítmico:
72%
Reducción de balance:
Absoluto:
44.58 USD
Máxima:
59.59 USD (11.57%)
Reducción relativa:
De balance:
19.29% (59.59 USD)
De fondos:
10.29% (4.83 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 18
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD -43
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD -43K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +9.95 USD
Peor transacción: -42 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +4.08 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -59.59 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real31" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real5
0.00 × 4
OxSecurities-Live
4.05 × 21
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.55 × 86
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
TitanFX-MT5-01
31.00 × 1
Exness-MT5Real31
54.24 × 156
ICMarketsSC-MT5-2
96.00 × 1
2025.12.24 17:29
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.24 17:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.24 16:29
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.24 16:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.24 15:26
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.24 15:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.24 13:26
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 03:14
Share of trading days is too low
2025.12.24 03:14
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.24 03:14
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.24 01:14
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 01:14
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 01:14
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.24 01:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.24 01:14
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
