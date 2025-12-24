- Incremento
Total de Trades:
18
Transacciones Rentables:
11 (61.11%)
Transacciones Irrentables:
7 (38.89%)
Mejor transacción:
9.95 USD
Peor transacción:
-42.10 USD
Beneficio Bruto:
24.63 USD (24 611 pips)
Pérdidas Brutas:
-67.53 USD (67 515 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
5 (4.08 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
11.60 USD (3)
Ratio de Sharpe:
-0.23
Actividad comercial:
30.28%
Carga máxima del depósito:
107.81%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
18
Tiempo medio de espera:
1 hora
Factor de Recuperación:
-0.72
Transacciones Largas:
11 (61.11%)
Transacciones Cortas:
7 (38.89%)
Factor de Beneficio:
0.36
Beneficio Esperado:
-2.38 USD
Beneficio medio:
2.24 USD
Pérdidas medias:
-9.65 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-59.59 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-59.59 USD (4)
Crecimiento al mes:
-13.80%
Trading algorítmico:
72%
Reducción de balance:
Absoluto:
44.58 USD
Máxima:
59.59 USD (11.57%)
Reducción relativa:
De balance:
19.29% (59.59 USD)
De fondos:
10.29% (4.83 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|18
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|-43
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|-43K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +9.95 USD
Peor transacción: -42 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +4.08 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -59.59 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real31" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 4
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|31.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|54.24 × 156
|
ICMarketsSC-MT5-2
|96.00 × 1
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
40 USD al mes
-14%
0
0
USD
USD
47
USD
USD
1
72%
18
61%
30%
0.36
-2.38
USD
USD
19%
1:100