СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / FirstAcc
Diego Castilho

FirstAcc

Diego Castilho
0 отзывов
Надежность
10 недель
0 / 0 USD
Копировать за 1000 USD в месяц
прирост с 2025 5%
RoboForex-Pro
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
48
Прибыльных трейдов:
30 (62.50%)
Убыточных трейдов:
18 (37.50%)
Лучший трейд:
46.50 USD
Худший трейд:
-47.70 USD
Общая прибыль:
548.83 USD (10 246 pips)
Общий убыток:
-337.67 USD (6 428 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (87.00 USD)
Макс. прибыль в серии:
87.00 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.19
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
1.20%
Последний трейд:
42 минуты
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
3.31
Длинных трейдов:
24 (50.00%)
Коротких трейдов:
24 (50.00%)
Профит фактор:
1.63
Мат. ожидание:
4.40 USD
Средняя прибыль:
18.29 USD
Средний убыток:
-18.76 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-61.25 USD)
Макс. убыток в серии:
-61.25 USD (2)
Прирост в месяц:
0.67%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.40 USD
Максимальная:
63.80 USD (1.36%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.36% (63.80 USD)
По эквити:
8.64% (421.53 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 28
GBPUSD 20
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD -20
GBPUSD 231
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD -742
GBPUSD 4.6K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +46.50 USD
Худший трейд: -48 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +87.00 USD
Макс. убыток в серии: -61.25 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Pro" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ForexTime-Live01
0.00 × 9
EverestCM-Live
0.00 × 23
SolidECN-Server
0.00 × 9
RoyalCapitalLtd-Server
0.00 × 1
Trading.comMarkets-MT5
0.00 × 86
VantageInternational-Live 6
0.00 × 5
RoboMarketsDE-ECN
0.00 × 7
easyMarkets-Live
0.00 × 5
FinexBisnisSolusi-Real
0.00 × 142
HedgeHood-MT5
0.00 × 75
ICMarkets-MT5-2
0.00 × 84
Deriv-Server-02
0.00 × 1
DerivSVG-Server
0.00 × 14
CudraniaCapital-Real
0.00 × 1
FreshForex-MT5
0.00 × 4
xChief-MT5
0.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 1
RoboMarkets-ECN
0.00 × 2
PlexyTrade-Server01
0.00 × 2
SCFMLimited-Live2
0.00 × 23
HFMarketsGlobal-Live3
0.00 × 41
BeirmanCapital-Server
0.00 × 1
ACYSecurities-Live
0.00 × 33
OxSecurities-Live
0.00 × 2
GIVTrade-Server
0.00 × 2
еще 196...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2026.01.05 18:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.05 17:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.05 15:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.23 22:11
No swaps are charged on the signal account
2025.12.23 22:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.23 22:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 11 days
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
FirstAcc
1000 USD в месяц
5%
0
0
USD
4.9K
USD
10
0%
48
62%
100%
1.62
4.40
USD
9%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.