- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
48
Прибыльных трейдов:
30 (62.50%)
Убыточных трейдов:
18 (37.50%)
Лучший трейд:
46.50 USD
Худший трейд:
-47.70 USD
Общая прибыль:
548.83 USD (10 246 pips)
Общий убыток:
-337.67 USD (6 428 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (87.00 USD)
Макс. прибыль в серии:
87.00 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.19
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
1.20%
Последний трейд:
42 минуты
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
3.31
Длинных трейдов:
24 (50.00%)
Коротких трейдов:
24 (50.00%)
Профит фактор:
1.63
Мат. ожидание:
4.40 USD
Средняя прибыль:
18.29 USD
Средний убыток:
-18.76 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-61.25 USD)
Макс. убыток в серии:
-61.25 USD (2)
Прирост в месяц:
0.67%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.40 USD
Максимальная:
63.80 USD (1.36%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.36% (63.80 USD)
По эквити:
8.64% (421.53 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|28
|GBPUSD
|20
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|-20
|GBPUSD
|231
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|-742
|GBPUSD
|4.6K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +46.50 USD
Худший трейд: -48 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +87.00 USD
Макс. убыток в серии: -61.25 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Pro" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ForexTime-Live01
|0.00 × 9
|
EverestCM-Live
|0.00 × 23
|
SolidECN-Server
|0.00 × 9
|
RoyalCapitalLtd-Server
|0.00 × 1
|
Trading.comMarkets-MT5
|0.00 × 86
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 5
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 7
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 5
|
FinexBisnisSolusi-Real
|0.00 × 142
|
HedgeHood-MT5
|0.00 × 75
|
ICMarkets-MT5-2
|0.00 × 84
|
Deriv-Server-02
|0.00 × 1
|
DerivSVG-Server
|0.00 × 14
|
CudraniaCapital-Real
|0.00 × 1
|
FreshForex-MT5
|0.00 × 4
|
xChief-MT5
|0.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 1
|
RoboMarkets-ECN
|0.00 × 2
|
PlexyTrade-Server01
|0.00 × 2
|
SCFMLimited-Live2
|0.00 × 23
|
HFMarketsGlobal-Live3
|0.00 × 41
|
BeirmanCapital-Server
|0.00 × 1
|
ACYSecurities-Live
|0.00 × 33
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 2
|
GIVTrade-Server
|0.00 × 2
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
1000 USD в месяц
5%
0
0
USD
USD
4.9K
USD
USD
10
0%
48
62%
100%
1.62
4.40
USD
USD
9%
1:500