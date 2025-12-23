- 成長
トレード:
48
利益トレード:
30 (62.50%)
損失トレード:
18 (37.50%)
ベストトレード:
46.50 USD
最悪のトレード:
-47.70 USD
総利益:
548.83 USD (10 246 pips)
総損失:
-337.67 USD (6 428 pips)
最大連続の勝ち:
3 (87.00 USD)
最大連続利益:
87.00 USD (3)
シャープレシオ:
0.19
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
1.20%
最近のトレード:
2 時間前
1週間当たりの取引:
10
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
3.31
長いトレード:
24 (50.00%)
短いトレード:
24 (50.00%)
プロフィットファクター:
1.63
期待されたペイオフ:
4.40 USD
平均利益:
18.29 USD
平均損失:
-18.76 USD
最大連続の負け:
2 (-61.25 USD)
最大連続損失:
-61.25 USD (2)
月間成長:
0.67%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.40 USD
最大の:
63.80 USD (1.36%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.36% (63.80 USD)
エクイティによる:
8.72% (425.49 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|28
|GBPUSD
|20
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|-20
|GBPUSD
|231
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|-742
|GBPUSD
|4.6K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +46.50 USD
最悪のトレード: -48 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +87.00 USD
最大連続損失: -61.25 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-Pro"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ForexTime-Live01
|0.00 × 9
|
EverestCM-Live
|0.00 × 23
|
SolidECN-Server
|0.00 × 9
|
RoyalCapitalLtd-Server
|0.00 × 1
|
Trading.comMarkets-MT5
|0.00 × 86
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 5
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 7
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 5
|
FinexBisnisSolusi-Real
|0.00 × 142
|
HedgeHood-MT5
|0.00 × 75
|
ICMarkets-MT5-2
|0.00 × 84
|
Deriv-Server-02
|0.00 × 1
|
DerivSVG-Server
|0.00 × 14
|
CudraniaCapital-Real
|0.00 × 1
|
FreshForex-MT5
|0.00 × 4
|
xChief-MT5
|0.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 1
|
RoboMarkets-ECN
|0.00 × 2
|
PlexyTrade-Server01
|0.00 × 2
|
SCFMLimited-Live2
|0.00 × 23
|
HFMarketsGlobal-Live3
|0.00 × 41
|
BeirmanCapital-Server
|0.00 × 1
|
ACYSecurities-Live
|0.00 × 33
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 2
|
GIVTrade-Server
|0.00 × 2
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
1000 USD/月
5%
0
0
USD
USD
4.9K
USD
USD
10
0%
48
62%
100%
1.62
4.40
USD
USD
9%
1:500