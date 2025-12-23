いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-Pro"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ForexTime-Live01 0.00 × 9 EverestCM-Live 0.00 × 23 SolidECN-Server 0.00 × 9 RoyalCapitalLtd-Server 0.00 × 1 Trading.comMarkets-MT5 0.00 × 86 VantageInternational-Live 6 0.00 × 5 RoboMarketsDE-ECN 0.00 × 7 easyMarkets-Live 0.00 × 5 FinexBisnisSolusi-Real 0.00 × 142 HedgeHood-MT5 0.00 × 75 ICMarkets-MT5-2 0.00 × 84 Deriv-Server-02 0.00 × 1 DerivSVG-Server 0.00 × 14 CudraniaCapital-Real 0.00 × 1 FreshForex-MT5 0.00 × 4 xChief-MT5 0.00 × 1 GOMarketsIntl-Live 0.00 × 1 RoboMarkets-ECN 0.00 × 2 PlexyTrade-Server01 0.00 × 2 SCFMLimited-Live2 0.00 × 23 HFMarketsGlobal-Live3 0.00 × 41 BeirmanCapital-Server 0.00 × 1 ACYSecurities-Live 0.00 × 33 OxSecurities-Live 0.00 × 2 GIVTrade-Server 0.00 × 2 196 より多く...