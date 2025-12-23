SignaleKategorien
Diego Castilho

FirstAcc

Diego Castilho
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
10 Wochen
0 / 0 USD
Für 1000 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 5%
RoboForex-Pro
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
48
Gewinntrades:
30 (62.50%)
Verlusttrades:
18 (37.50%)
Bester Trade:
46.50 USD
Schlechtester Trade:
-47.70 USD
Bruttoprofit:
548.83 USD (10 246 pips)
Bruttoverlust:
-337.67 USD (6 428 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
3 (87.00 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
87.00 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.19
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
1.20%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
10
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
3.31
Long-Positionen:
24 (50.00%)
Short-Positionen:
24 (50.00%)
Profit-Faktor:
1.63
Mathematische Gewinnerwartung:
4.40 USD
Durchschnittlicher Profit:
18.29 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-18.76 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-61.25 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-61.25 USD (2)
Wachstum pro Monat :
0.67%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.40 USD
Maximaler:
63.80 USD (1.36%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
1.36% (63.80 USD)
Kapital:
8.72% (425.49 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSD 28
GBPUSD 20
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD -20
GBPUSD 231
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD -742
GBPUSD 4.6K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +46.50 USD
Schlechtester Trade: -48 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +87.00 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -61.25 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-Pro" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ForexTime-Live01
0.00 × 9
EverestCM-Live
0.00 × 23
SolidECN-Server
0.00 × 9
RoyalCapitalLtd-Server
0.00 × 1
Trading.comMarkets-MT5
0.00 × 86
VantageInternational-Live 6
0.00 × 5
RoboMarketsDE-ECN
0.00 × 7
easyMarkets-Live
0.00 × 5
FinexBisnisSolusi-Real
0.00 × 142
HedgeHood-MT5
0.00 × 75
ICMarkets-MT5-2
0.00 × 84
Deriv-Server-02
0.00 × 1
DerivSVG-Server
0.00 × 14
CudraniaCapital-Real
0.00 × 1
FreshForex-MT5
0.00 × 4
xChief-MT5
0.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 1
RoboMarkets-ECN
0.00 × 2
PlexyTrade-Server01
0.00 × 2
SCFMLimited-Live2
0.00 × 23
HFMarketsGlobal-Live3
0.00 × 41
BeirmanCapital-Server
0.00 × 1
ACYSecurities-Live
0.00 × 33
OxSecurities-Live
0.00 × 2
GIVTrade-Server
0.00 × 2
Keine Bewertungen
2026.01.05 18:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.05 17:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.05 15:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.23 22:11
No swaps are charged on the signal account
2025.12.23 22:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.23 22:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 11 days
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

