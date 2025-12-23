信号部分
信号 / MetaTrader 5 / FirstAcc
Diego Castilho

FirstAcc

Diego Castilho
0条评论
可靠性
10
0 / 0 USD
每月复制 1000 USD per 
增长自 2025 5%
RoboForex-Pro
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
48
盈利交易:
30 (62.50%)
亏损交易:
18 (37.50%)
最好交易:
46.50 USD
最差交易:
-47.70 USD
毛利:
548.83 USD (10 246 pips)
毛利亏损:
-337.67 USD (6 428 pips)
最大连续赢利:
3 (87.00 USD)
最大连续盈利:
87.00 USD (3)
夏普比率:
0.19
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
1.20%
最近交易:
56 几分钟前
每周交易:
10
平均持有时间:
3 天
采收率:
3.31
长期交易:
24 (50.00%)
短期交易:
24 (50.00%)
利润因子:
1.63
预期回报:
4.40 USD
平均利润:
18.29 USD
平均损失:
-18.76 USD
最大连续失误:
2 (-61.25 USD)
最大连续亏损:
-61.25 USD (2)
每月增长:
0.67%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.40 USD
最大值:
63.80 USD (1.36%)
相对跌幅:
结余:
1.36% (63.80 USD)
净值:
8.66% (422.37 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD 28
GBPUSD 20
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD -20
GBPUSD 231
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD -742
GBPUSD 4.6K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +46.50 USD
最差交易: -48 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +87.00 USD
最大连续亏损: -61.25 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-Pro 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ForexTime-Live01
0.00 × 9
EverestCM-Live
0.00 × 23
SolidECN-Server
0.00 × 9
RoyalCapitalLtd-Server
0.00 × 1
Trading.comMarkets-MT5
0.00 × 86
VantageInternational-Live 6
0.00 × 5
RoboMarketsDE-ECN
0.00 × 7
easyMarkets-Live
0.00 × 5
FinexBisnisSolusi-Real
0.00 × 142
HedgeHood-MT5
0.00 × 75
ICMarkets-MT5-2
0.00 × 84
Deriv-Server-02
0.00 × 1
DerivSVG-Server
0.00 × 14
CudraniaCapital-Real
0.00 × 1
FreshForex-MT5
0.00 × 4
xChief-MT5
0.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 1
RoboMarkets-ECN
0.00 × 2
PlexyTrade-Server01
0.00 × 2
SCFMLimited-Live2
0.00 × 23
HFMarketsGlobal-Live3
0.00 × 41
BeirmanCapital-Server
0.00 × 1
ACYSecurities-Live
0.00 × 33
OxSecurities-Live
0.00 × 2
GIVTrade-Server
0.00 × 2
196 更多...
没有评论
2026.01.05 18:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.05 17:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.05 15:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.23 22:11
No swaps are charged on the signal account
2025.12.23 22:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.23 22:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 11 days
